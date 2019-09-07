ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
  • Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
  • Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
  • Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
  • Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
  • Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
  • Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
  • Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
  • Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
  • Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
  • Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
  • Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
  • Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
  • Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
  • Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
  • Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
  • Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
  • Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
  • Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
  • Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
  • Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
  • Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
  • Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
  • Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby

Philips AventDECT-Babyphone

SCD735/00

4.7
| (115) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.
Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
Unser SCD735 Babyphone bietet Ihnen mehr Flexibilität durch bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit und kristallklaren Klang. Mit einer Auswahl an Beruhigungsfunktionen. Ihr Baby wird die Sternenhimmel-Projektion lieben!
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

100 % privat, null Störungen

Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby

  • 100 % privat und störungsfrei

  • Kristallklarer Klang

  • Bis zu 24 Stunden Überwachung

  • Sternenhimmel-Projektion

Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie

Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie

DECT-Technologie bietet eine sichere und private Verbindung, damit Sie sich sicher sein können, dass Sie der einzige Zuhörer sind. Die Technologie garantiert keine Interferenzen von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys.

Kristallklarer Klang dank DECT-Technologie

Die DECT-Technologie gewährleistet kristallklaren Klang, damit Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in perfekter Qualität hören können.

Energiesparender Smart ECO-Modus für minimale Übertragung

Energiesparender Smart ECO-Modus für minimale Übertragung

Der einzigartige Smart ECO-Modus reduziert die Tonübertragung automatisch und erhöht die Akkulebensdauer. Je näher Sie an Ihrem Baby sind, desto weniger Energie benötigen Sie für eine perfekte Verbindung.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

115

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

2

07/09/2019

Österreich

Österreich

Solides Babyphon

Ich habe das Babyphon im Zuge eines Produkttests kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Sehr angenehmer Klang, höre auch leise Geräusche. Der Sternenhimmel und die Lieder beruhigen den Kleinen tatsächlich. Bin begeistert.

Vorteile

Auch leise Geräusche sind gut zu hören

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Audiophones SCD733/26 Premium-DECT-Audio-Babyphone verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Audiophones SCD733/26 Premium-DECT-Audio-Babyphone verfasst

06/09/2019

Österreich

Österreich

Sehr tolles Produkt

Ich habe das Produkt kostenlos im Rahmen eines Produkttestes erhalten. Philips hat keinen redaktionellen Einfluss auf die Bewertung. Beim auspacken des Babyphones hat mir sehr gut gefallen das bei der Elterneinheit zwei Stück Rechargeable Batterien inkludiert sind. Wenn man die Elterneinheit in die Ladestation stellt werden die Batterien dann gleich aufgeladen. Gut finde ich auch die Halterung für die Elterneinheit. Man kann diese nach Belieben montieren oder eben nicht. Bei der Kindereinheit besteht ebenfalls die Möglichkeit 4 Stück Batterien einzulegen. Die sind im Lieferumfang nicht enthalten. Die Installation ist sehr einfach, beide Teile aufdrehen und schon geht’s los. Wenn man die Sprache einstellt verbinden sich die Eltern- und Kindereinheit auch gleich miteinander. Das Einstellen der Funktionen geht auch ganz einfach das man im Prinzip keine Anleitung benötigt, da sich die Tasten selbsterklären. Bei der Funktion Eco Max finde ich gut das nochmals darauf hingewiesen wird das dann kein Alarm ist wenn die Elterneinheit außer Reichweite der Kindereinheit ist. Die Schlaflieder haben einen beruhigende Melodie und lassen sich auch von der Lautstärke von ganz leise bis auf laut regeln. Der Sternenhimmel wird immer wo anders auf der Decke projektiert. Das gefällt den Kindern sehr gut da er auch die Form ändert. Nachteil beim Sternenhimmel ist das der Winkel für die Projektion nicht einstellbar ist. Wir haben eine Dachschräge und da funktioniert Ednilson nicht so optimal. Der Lichttimer, der Projektortimer und die Schlaflieder können individuell eingestellt werden. Alles in allem gefällt uns dieses Babyphone sehr gut!

Vorteile

Lautstärkeregler

Nachteile

Projektion eingeschränkt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Audiophones SCD733/26 Premium-DECT-Audio-Babyphone verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Audiophones SCD733/26 Premium-DECT-Audio-Babyphone verfasst

06/09/2019

Österreich

Österreich

Qualitatives Babyphone mit vielen Funktionen

Wir haben dieses Babyphone im Rahmen eines Produkttests erhalten. Philips hat aber natürlich keinen Einfluss auf diese Bewertung. Das Babyphone kommt mit einem Quick-Start Guide und lässt sich einfach und intuitiv benutzen. Da mein Mann ein Fan von Betriebsanleitungen ist, hat er sich diese zusätzlich online herausgesucht. Hier wäre ein QR Code im Quick Start Guide mit direktem Link noch praktisch gewesen. Das Babyphone hat uns insgesamt mit seinem klaren Klang sehr überzeugt. Auch die Reichweite ist wirklich super. Vom Schlafzimmer im oberen Stockwerk hatte man selbst in der Waschküche im Keller noch eine gute Verbindung. Die Elterneinheit kann dabei ganz praktisch an die Hose geklippt werden, sodass man beide Hände (für Hausarbeit) frei hat. Weiters verfügt das Produkt noch über einige Zusatzfunktionen. Sehr praktisch finden wir die Temperaturanzeige, gerade im Sommer ist diese nützlich und man könnte sogar einen Alarm einstellen. Das Nachtlicht ist bei uns auch im Gebrauch, es ist angenehm, nicht zu hell aber trotzdem ausreichend. Der Sternenhimmel ist nett, aber bei uns nicht im Einsatz, da ich persönlich das Licht dabei zu hell empfinde und aus meiner Sicht auch etwas zuviel Blau-Anteil dabei ist. Die Schlaflieder wiederum sind eine schöne Ergänzung, wir nutzen diese gerne als Abwechslung zur Spieluhr. Super dabei finde ich auch, dass man diese von der Elterneinheit bedienen kann. Insgesamt handelt es sich hier wirklich um ein tolles qualitatives Produkt, das besonders mit den für uns wichtigen Punkten nämlich Klangqualität und Reichweite punkten kann. Von den vielen Zusatzfunktionen kann man sich dann ja noch das herauspicken, was für einen selbst gut funktioniert.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Audiophones SCD733/26 Premium-DECT-Audio-Babyphone verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Audiophones SCD733/26 Premium-DECT-Audio-Babyphone verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 