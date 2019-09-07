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100 % privat und störungsfrei
Kristallklarer Klang
Bis zu 24 Stunden Überwachung
Sternenhimmel-Projektion
DECT-Technologie bietet eine sichere und private Verbindung, damit Sie sich sicher sein können, dass Sie der einzige Zuhörer sind. Die Technologie garantiert keine Interferenzen von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys.
Die DECT-Technologie gewährleistet kristallklaren Klang, damit Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in perfekter Qualität hören können.
Der einzigartige Smart ECO-Modus reduziert die Tonübertragung automatisch und erhöht die Akkulebensdauer. Je näher Sie an Ihrem Baby sind, desto weniger Energie benötigen Sie für eine perfekte Verbindung.
4.7
von 5
115
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
PEPE
07/09/2019
Österreich
Teil der Aktion
Solides Babyphon
Ich habe das Babyphon im Zuge eines Produkttests kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Sehr angenehmer Klang, höre auch leise Geräusche. Der Sternenhimmel und die Lieder beruhigen den Kleinen tatsächlich. Bin begeistert.
Vorteile
Auch leise Geräusche sind gut zu hören
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Audiophones SCD733/26 Premium-DECT-Audio-Babyphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Audiophones SCD733/26 Premium-DECT-Audio-Babyphone verfasst
Nikita
06/09/2019
Österreich
Teil der Aktion
Sehr tolles Produkt
Ich habe das Produkt kostenlos im Rahmen eines Produkttestes erhalten. Philips hat keinen redaktionellen Einfluss auf die Bewertung. Beim auspacken des Babyphones hat mir sehr gut gefallen das bei der Elterneinheit zwei Stück Rechargeable Batterien inkludiert sind. Wenn man die Elterneinheit in die Ladestation stellt werden die Batterien dann gleich aufgeladen. Gut finde ich auch die Halterung für die Elterneinheit. Man kann diese nach Belieben montieren oder eben nicht. Bei der Kindereinheit besteht ebenfalls die Möglichkeit 4 Stück Batterien einzulegen. Die sind im Lieferumfang nicht enthalten. Die Installation ist sehr einfach, beide Teile aufdrehen und schon geht’s los. Wenn man die Sprache einstellt verbinden sich die Eltern- und Kindereinheit auch gleich miteinander. Das Einstellen der Funktionen geht auch ganz einfach das man im Prinzip keine Anleitung benötigt, da sich die Tasten selbsterklären. Bei der Funktion Eco Max finde ich gut das nochmals darauf hingewiesen wird das dann kein Alarm ist wenn die Elterneinheit außer Reichweite der Kindereinheit ist. Die Schlaflieder haben einen beruhigende Melodie und lassen sich auch von der Lautstärke von ganz leise bis auf laut regeln. Der Sternenhimmel wird immer wo anders auf der Decke projektiert. Das gefällt den Kindern sehr gut da er auch die Form ändert. Nachteil beim Sternenhimmel ist das der Winkel für die Projektion nicht einstellbar ist. Wir haben eine Dachschräge und da funktioniert Ednilson nicht so optimal. Der Lichttimer, der Projektortimer und die Schlaflieder können individuell eingestellt werden. Alles in allem gefällt uns dieses Babyphone sehr gut!
Vorteile
Lautstärkeregler
Nachteile
Projektion eingeschränkt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Audiophones SCD733/26 Premium-DECT-Audio-Babyphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Audiophones SCD733/26 Premium-DECT-Audio-Babyphone verfasst
reni01
06/09/2019
Österreich
Teil der Aktion
Qualitatives Babyphone mit vielen Funktionen
Wir haben dieses Babyphone im Rahmen eines Produkttests erhalten. Philips hat aber natürlich keinen Einfluss auf diese Bewertung. Das Babyphone kommt mit einem Quick-Start Guide und lässt sich einfach und intuitiv benutzen. Da mein Mann ein Fan von Betriebsanleitungen ist, hat er sich diese zusätzlich online herausgesucht. Hier wäre ein QR Code im Quick Start Guide mit direktem Link noch praktisch gewesen. Das Babyphone hat uns insgesamt mit seinem klaren Klang sehr überzeugt. Auch die Reichweite ist wirklich super. Vom Schlafzimmer im oberen Stockwerk hatte man selbst in der Waschküche im Keller noch eine gute Verbindung. Die Elterneinheit kann dabei ganz praktisch an die Hose geklippt werden, sodass man beide Hände (für Hausarbeit) frei hat. Weiters verfügt das Produkt noch über einige Zusatzfunktionen. Sehr praktisch finden wir die Temperaturanzeige, gerade im Sommer ist diese nützlich und man könnte sogar einen Alarm einstellen. Das Nachtlicht ist bei uns auch im Gebrauch, es ist angenehm, nicht zu hell aber trotzdem ausreichend. Der Sternenhimmel ist nett, aber bei uns nicht im Einsatz, da ich persönlich das Licht dabei zu hell empfinde und aus meiner Sicht auch etwas zuviel Blau-Anteil dabei ist. Die Schlaflieder wiederum sind eine schöne Ergänzung, wir nutzen diese gerne als Abwechslung zur Spieluhr. Super dabei finde ich auch, dass man diese von der Elterneinheit bedienen kann. Insgesamt handelt es sich hier wirklich um ein tolles qualitatives Produkt, das besonders mit den für uns wichtigen Punkten nämlich Klangqualität und Reichweite punkten kann. Von den vielen Zusatzfunktionen kann man sich dann ja noch das herauspicken, was für einen selbst gut funktioniert.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Audiophones SCD733/26 Premium-DECT-Audio-Babyphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Audiophones SCD733/26 Premium-DECT-Audio-Babyphone verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.