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Eingestellt
SCD510/00
Kristallklar
Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur Sie Ihr Baby hören.
Hören Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Die DECT-Technologie gewährleistet hohe Qualität und kristallklaren Klang, damit Sie Ihr Baby immer hören können.
Dank der kleinen, wiederaufladbaren Elterneinheit sind Sie bis zum nächsten Aufladen bis zu 24 Stunden kabellos erreichbar
3.6
von 5
54
Bewertungen
bartl001
29/07/2013
Österreich
Tolles Produkt
Gute Reichweite, rauschfreier Empfang kann zu 100 % weiterempfohlen werden!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCD510/00 DECT Babyphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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johannnesk
28/07/2013
Österreich
sehr empfehlenswert
Das Gerät funktioniert sehr gut und ist auch sehr schön. Das Elternteil hat eine ausreichende Reichweite - bisher hatten wir keine gelegenheit gehabt, in der die Reichweite nicht ausgereicht hätte . Das Produkt ist unsererseits uneingeschränkt zu empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCD510/00 DECT Babyphone verfasst
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RatzundRübe
15/09/2015
Deutschland
Verifizierter Käufer
Prima Empfang
Sehr zufrieden, Empfang prima. Sendeleistung auch.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCD510/00 DECT Babyphone verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.