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Eingestellt
Minimale Störung durch andere Überwachungseinheiten
Die Anzeige leuchtet auf, wenn die Akkus aufgeladen oder ausgetauscht werden müssen.
Damit können Sie die Lautstärke der Eltern-Einheit nach Bedarf einstellen.
3.5
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Jule1602
10/03/2017
Deutschland
Sehr zurfieden
Ich bin sehr Zufrieden mit dem Babyphone, benutze es jetzt zum 2 mal und bin sehr zufrieden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCD470/00 Analoges Babyphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCD470/00 Analoges Babyphone verfasst
nelev
21/08/2011
België
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCD470/00 Analoge babyfoon verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Patrick
04/10/2017
Suomi
scd470/00
suoritus kyky on hyvä mutta helppokäyttöseks tai kauniiks ei voi sanoa
Diese Bewertung wurde für SCD470/00 Analogue baby monitor verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.