Im Rahmen des Produkttests durfte ich das Philips Starter-Set aus Glas für Neugeborene testen. Im Folgenden möchte ich meine persönliche Meinung wiedergeben: Ich bin nach zwei Wochen Nutzung des Sets sehr zufrieden. Besonders die Eigenschaft, dass die Flaschen aus Glas sind, fand ich aus hygienischen und gesundheitlichen Aspekten für mein Kind (keine Ausschwemmung von PEG-Stoffen und weiteren Weichmachern) sehr herausstellend im Vergleich zu ähnlichen Produkten aus Kunststoff. Auch die Befürchtung, dass die Flaschen im Flaschenwärmer zu heiß werden könnten, hat sich zerstreut, ganz im Gegenteil, die Milch lässt sich in den Glasflaschen besser und gleichmäßiger erwärmen. Da mein Kind ein hungrige Raupe Nimmersatt ist, konnte ich beim Saugaufsatz kein Unterschied zu anderen Produkten bemerken. Da mein Kind kaum bis gar keine Probleme mit Koliken hat, war dies auch bei Benutzung des Sets nicht der Fall, daher kann ich nicht sagen, ob "Kolikkinder" ein größeren Profit hätten. Lediglich das Gewinde lässt sich, auch nach Angabe von Philips, sehr leicht überdrehen und man muss aufpassen, dass dies nicht geschieht. Allerdings hatten wir den Dreh schnell raus und wenn man es weiß, ist es kein Problem. Die Kombination aus zwei großen und einer kleinen Flasche erwies sich im täglichen Gebrauch als sinnvoll und es stand immer eine saubere parat. Den Schnuller hat mein Kind geliebt, es nahm die Philips Avent Schnuller bereits vor dem Produkttest am liebsten. Besonders zwei Kriterien finde ich besonders erwähnenswert: Die separate Kappe zum Draufklippen, ist besonders an allem wo der Schnuller mit einer Schnullerkette befestigt wird und in Bewegung ist (Babyschale oder Trage) sehr praktisch und hygienisch, besonders in Zeiten von Corona gewinnt dieser Aspekt noch mehr an Bedeutung. Das gläserne Design sieht optisch prima aus und fällt bei Fotos nicht auf, auch "beißt" es sich farblich nicht mit den Anziehsachen.