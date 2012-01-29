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  • Der unentbehrliche, kompakte Begleiter
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Eingestellt

Philips AventAvent CompactBag-Babyreisetasche

SCD151/60

3.1
| (40) Bewertungen
Der unentbehrliche, kompakte Begleiter
Die moderne und hochwertige Tasche aus abwischbarem Mikrofaser-Material ist genau richtig für den Einkauf zwischendurch oder einen Besuch bei Freunden. Hier finden sowohl Baby-Fütterutensilien als auch Windeln und Zubehör Platz. Zudem verfügt sie über eine integrierte Tasche für persönliche Utensilien.
Alle Vorteile anzeigen

Einfach praktische und komfortable Wickeltasche

Der unentbehrliche, kompakte Begleiter

  • Schwarz

Hält Flaschen warm oder kühl

Hält Flaschen warm oder kühl

3M Thinsulate™ isolierte Flaschentasche, die 2 Avent Flaschen mit vorher abgekochtem, heißem Wasser warm bzw. kalte, fertig zubereitete Milchnahrung oder Muttermilch über mehrere Stunden kühl hält.

Hergestellt aus leichter, abwaschbarer Mikrofaser

Hergestellt aus leichter, abwaschbarer Mikrofaser

Mikrofaser ist sehr leicht und einfach zu reinigen.

Breiter verstellbarer Schulterriemen

Die Philips AVANT UrbanBag hat einen breiten, verstellbaren Schulterriemen für optimalen Tragekomfort

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.1

von 5

40

Bewertungen

29/01/2012

Deutschland

Deutschland

Babymesse

Ich habe dies auf der Babymesse in München gewonnen und bin sehr glücklich darüber. Es hält die Getränke warm/kalt und sieht toll aus. Ist außerdem leicht zu bedienen. Verstellbarer Riemengurt, daher auch möglich die Tasche an den Ki. Wagen zu hängen :D

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCD150/60 Avent Neopren-ThermaBag verfasst

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23/11/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great for keeping drinks cold

It's the perfect size, very convenient, love the shoulder strap

Vorteile

Perfect size for slim cans of drink like small Red Bull

Nachteile

Can't machine wash, only sponge dry

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Diese Bewertung wurde für SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag verfasst

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22/01/2014

United Kingdom

United Kingdom

Perfect for winter

Have space for 2 bottles and have a great price. I have been use it all winter perfect!!!

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