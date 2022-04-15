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Support
SC6240/01
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Warum sollte ich zuerst den schonenden Aufsatz verwenden?
Wie viele Durchgänge sollte ich auf einer Hautpartie vornehmen?
Was sollte ich vor der Verwendung beachten?
Sollte ich mein Gesicht vor/nach VisaCare reinigen?
Wie unterscheiden sich die VisaCare Modelle?
Wie sollte ich mein Gesicht nach VisaCare pflegen?
Wie funktioniert die VisaCare Technologie?
Ist VisaCare für Männer geeignet?
Ich hatte kürzlich eine Schönheitsoperation. Kann ich VisaCare verwenden?
Kann ich VisaCare mit Wachsen oder Epilation kombinieren?
Kann ich VisaCare mit einer Schönheitsbehandlung kombinieren?
Wie kann ich VisaCare mit VisaPure kombinieren?
Kann ich sowohl VisaCare als auch Lumea verwenden?
Was passiert, wenn ich VisaCare nicht mehr verwende?
Was ist anders als eine Behandlung im Kosmetikstudio?
Kann ich VisaCare mit (chemischen) Peelings verwenden?
Kann ich VisaCare mit einer Gesichtsmaske kombinieren?
Eignet sich Philips VisaCare für meinen Hauttyp?
Kann ich VisaCare verwenden, wenn ich Muttermale/Ekzeme usw. habe?
Kann ich VisaCare bei einem Sonnenbad verwenden?
Ich habe Schwierigkeiten, die Saugwirkung an einigen Stellen, z. B. auf der Stirn und den Wangen, zu erhalten
Wie lange dauert eine Behandlung?
Wie kann ich mein VisaCare reinigen?
Das Gerät erzeugt nach dem Reinigen der Spitze ein seltsames Geräusch bei der Behandlung. Ist das normal?
Ich erhalte keine optimalen Ergebnisse, wenn ich VisaCare auf nasser Haut verwende
Meine Haut reagiert nach der Behandlung mit VisaCare gereizt
Mein Philips VisaCare lädt nicht.
Mein VisaCare funktioniert nicht mehr so gut wie zuvor.
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts