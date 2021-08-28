Ich teste jetzt seit ein paar Wochen den Philips Visa Care Prestige. Ganz ehrlich erst hatte ich gar keine Vorstellung wie das Gerät nun wirklich funktioniert. Im Paket ist eine tolle Beschreibung die nicht zu lang ist, aber dennoch keine Fragen offen lässt. Im Lieferumfang sind zu dem Gerät 2 Aufsätze enthalten, der Weiße ist für die schonende Anwendung und ein normaler Aufsatz das ist der Goldene. Der weiße Aufsatz hat eine feinerer Körnung es ist wie eine Art „ Schmirgelpapier“ bei dem goldenen Aufsatz ist die Körnung etwas gröber. Vor dem Benutzen sollte man sein Gesicht gründlich von Make up befreien und reinigen. Man kann das Gerät sowohl auf trockener Haut benutzen, sowie auf leicht angefeuchteter Haut. Ich muss sagen ich bevorzuge die feuchte Variante die auch in der Beschreibung empfohlen wird. Nun kann es auch schon losgehen, der Visa Care Prestige ist recht leise und gleitet mit leichter Führung sanft über das Gesicht und zieht die Haut zum Air-Lifting etwas an, das ist ein sehr angenehmes Gefühl. Nach der Anwendung fühlt die Haut sich frisch und gut durchblutet an. Am Besten man benutzt den Visa Care am Abend, da es zu leichten Rötungen im Gesicht kommen kann, die aber auch recht schnell wieder verschwinden. Ich persönlich kann den Visa Care Prestige jedem empfehlen, der der vorzeitigen Hautalterung vorbeugen möchte.