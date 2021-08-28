Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
Straffere, jugendlicher aussehende Haut
Beleben Sie Ihre Haut, und behalten Sie ihr natürlich jugendliches Aussehen mit dem VisaCare DualAction Air Lift- und Peelingsystem bei. Massiert die Haut und fördert so die Durchblutung, während abgestorbene Hautzellen entfernt und die natürliche Zellenerneuerung unterstützt wird.
Behandlung zur Hauterneuerung
mit schonendem und normalem Aufsatz
Philips VisaCare Mikrodermabrasion regt die Hauterneuerung an und sorgt für eine glattere, straffere und strahlendere Haut.
93 % der getesteten Frauen berichteten, dass sich die Haut sofort straffer anfühlte. 84 % stimmen zu, dass sich ihre Haut strahlender anfühlt, 84 % bemerkten, dass Ihre Haut gesünder sei*.
Massiert die Haut, fördert die Durchblutung und entfernt gleichzeitig tote Hautzellen, wodurch eine natürliche Zellenerneuerung ermöglicht wird.
Auszeichnungen
4.5
von 5
242
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
Papar
28/08/2021
Österreich
Lieblings pflege
Perfektes Peeling fürs Gesicht für jeden Haut Type
Vorteile
Peeling
Nachteile
Nichts
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaCare SC6240/01 Mikrodermabrasion verfasst
Datum der Benutzung 2020-08-28
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaCare SC6240/01 Mikrodermabrasion verfasst
Datum der Benutzung 2020-08-28
viollleta
04/01/2018
Deutschland
zufriedene Kundin
Absolut schmerzfrei. Einfache Handhabung. Akku hält lange
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaCare SC6240/01 Mikrodermabrasion verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaCare SC6240/01 Mikrodermabrasion verfasst
Katze12
02/12/2017
Deutschland
Wirksames Produkt
VisaCare Prestige erfüllt meine Erwartungen: Die Haut wird bei dem Aufsatz für empflindliche Haut sanft gepeelt und die Durchblutung sichtbar gefördert. Da ich eine empfindliche, unreine Mischhaut habe, ist dies eine gute Pflegergänzung. Jedoch ist der normale Aufsatz beim ersten Gebrauch noch zu stark gewesen, sodass ich erst mal abwarte, bis ich diesen wieder benutze. Trotz des anfänglich ziemlich hohen Preises würde ich das Produkt weiterempfehlen, da die Haut sich optisch ziemlich verbessert hat: Sie ist rosiger geworden und straffer. Also eine Investition lohnt sich meiner Meinung nach.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaCare Prestige SC6250/01 Lösung zur Hautverjüngung verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaCare Prestige SC6250/01 Lösung zur Hautverjüngung verfasst
Unabhängige Testergebnisse von 75 Verbrauchern nach 4 Wochen Behandlung, Großbritannien 2014