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Eingestellt
Der beste Weg, um das Nachwachsen von Haaren zu verhindern
Das Philips Lumea IPL ist das effektivste Haarentfernungssystem und vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Haaren am Körper vorzubeugen. Sanfte Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidenglatte Haut an jedem Tag.
Zur Verwendung am Körper und im Gesicht
15 Minuten für beide Unterschenkel
Lebensdauer <gt/> 140.000 Lichtimpulse
Kabelloses Design
Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen, wodurch das Haar ausfällt und Nachwachsen verhindert wird. Eine regelmäßige Wiederholung hält Ihre Haut lang anhaltend glatt.
Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von zwei Wochen gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren.
Philips Lumea arbeitet mit einer lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung des innovativen Haarentfernungssystems sehr eng mit führenden Dermatologen zusammen. Wir haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 2000 Frauen durchgeführt.
Auszeichnungen
4.0
von 5
108
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
krawuzi07
20/12/2013
Österreich
Wirksames Gerät zur dauerhaften Haarentfernung !
Als ich den Lumea das erste Mal in den Händen hielt, war ich eher skeptisch. Meine doch recht starke Körperbehaarung stört mich schon seit meiner Teenagerzeit ! Das ständige Rasieren empfand ich immer als sehr lästig. Die Bedienung des Gerätes ist recht einfach und es ist sehr handlich und auch nicht zu schwer. Mir dem großen Aufsatz habe ich an den Armen, Beinen und im Achselbereich begonnen,den kleinen Aufsatz für mein Bärtchen im Gesicht. An den nicht so empfindlichen Stellen wie Arme und Beine, habe ich mit höchster Stufe geblitzt. Bei den Achseln, Gesicht und Bikinizone ist das zu schmerzhaft, da musste ich auf eine kleinere Stufe wechseln. Ich verwende den Lumea nun seit ca. 2 Monaten und es sind sehr gute Erfolge sichtbar. Die Haare werden immer weniger und sind in der Bikinizone schon fast ganz verschwunden ! Ich bin begeistert und freu mich wenn das Rasieren ganz wegfällt ! Deshalb kann ich den Lumea auf alle Fälle mit gutem Gewissen weiterempfehlen !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea Precision SC2006/11 IPL Haarentfernungssystem verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea Precision SC2006/11 IPL Haarentfernungssystem verfasst
selmazara
14/01/2014
Deutschland
einfach spitze !!!
Hallo Habe mir gestern das super tolle IPL sc2006/11 gekauft. Ich bin einfach begeistert !! Ich kenne die Behandlungen im IPL Studios und muss sagen das die Impulse mit 140.000 tausend genau so deutlich zu spüren sind. Ich bin mir ganz sicher das es eine gut und richtige Entscheidung war !!!! Das tolle ipl für zuhause , eine angenehme &glückliche sache. Bin total happy mit Philips lumea sc 2006 / 11. Es ist zu 100% sein Geld wert !! Lg
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea Precision SC2006/11 IPL Haarentfernungssystem verfasst
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selmazara
14/01/2014
Deutschland
einfach spitze !!!
Hallo Habe mir gestern das super tolle IPL sc2006/11 gekauft. Ich bin einfach begeistert !! Ich kenne die Behandlungen im IPL Studios und muss sagen das die Impulse mit 140.000 tausend genau so deutlich zu spüren sind. Ich bin mir ganz sicher das es eine gut und richtige Entscheidung war !!!! Das tolle ipl für zuhause , eine angenehme &glückliche sache. Bin total happy mit Philips lumea sc 2006 / 11. Es ist zu 100% sein Geld wert !! Lg
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