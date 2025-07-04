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Eingestellt
Nur zur Anwendung am Körper
15 Minuten für beide Unterschenkel
Lebensdauer <gt/> 100.000 Lichtimpulse
Extra langes Kabel
Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen, wodurch das Haar ausfällt und Nachwachsen verhindert wird. Eine regelmäßige Wiederholung hält Ihre Haut lang anhaltend glatt.
Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von zwei Wochen gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren.
Philips Lumea arbeitet mit einer auf lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung des innovativen Haarentfernungssystems sehr eng mit führenden Dermatologen zusammen. Wir haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 2.000 Frauen durchgeführt.
Auszeichnungen
4.2
von 5
1610
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Asteria
04/07/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
Super
Super, gut, funktioniert, ich bin zufrieden, danke.
Vorteile
Funktioniert
Nachteile
Viel Arbeit
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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MartinaMM
20/12/2024
Österreich
Verwende es seit 5Jahren
Verwende das Gerät seit 5Jahren und bin sehr zufrieden. Es funktioniert wirklich. Die wenigen Haare die nachwachsen sind viel feiner und können gut und schnell epiliert werden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Jolly11
06/06/2024
Österreich
Verifizierter Käufer
Gutes Gerät!
Funktioniert tadellos, hält was es verspricht. Tolle Ergebnisse.
Vorteile
Einfache Bedienung.
Nachteile
Könnte kleiner sein.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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