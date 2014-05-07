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Eingestellt
Kreieren Sie Ihren eigenen Style
Kreieren Sie Ihren eigenen Stil mit dem Philips StyleShaver. Mit einfachen Handbewegungen bietet Ihnen dieser zweigliedrige Bart-Styler alles, was Sie zum Stylen Ihres Barts nach Ihrem Geschmack – vom perfekten Drei-Tage-Bart über den genau gestylten Bart bis hin zur glatten Rasur – benötigen.
Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer
0,5 mm Abstände
Zweiseitiger Trimmer
75 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Rasierer mit 2 Scherfolien
Dank des Trimmers aus Metall (32 mm) und des Kammaufsatzes mit 12 anpassbaren Längeneinstellungen erhalten Sie genau die Bartlänge, die Sie sich wünschen. Stellen Sie mit dem Zoom-Wheel Ihre perfekte Längeneinstellung fest ein. Der robuste Metalltrimmer mit hautschonenden, abgerundeten Klingen garantiert ein präzises und gleichmäßiges Ergebnis.
Der neue Rasierer mit zwei Scherfolien sorgt für eine einfache Entfernung von Stoppeln um Ihren Bart. Der integrierte Mitteltrimmer erfasst längere, widerspenstigere Haare, während die zwei federnd gelagerten Scherfolien alles andere perfekt glatt rasieren.
Nehmen Sie den anpassbaren Kammaufsatz ab, und Sie erhalten darunter einen zweiseitigen Trimmer aus Metall. Verwenden Sie die Seite mit 32 mm, um mit hoher Leistung zu trimmen, und die 15 mm Seite für präzise Detailarbeit an schwer erreichbaren Stellen. Die abgerundeten Spitzen sorgen für einen angenehmen Hautkontakt. Die feineren Schneideelemente liefern perfekte Trimmergebnisse – hervorragend für kleine Details oder an Stellen wie unter der Nase und um den Mund.
4.4
von 5
23
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Wilfried75
07/05/2014
Deutschland
Sehr gut in Funktion und Verarbeitung !
Der Styleshaver überzeugt durch sein modernes Design genauso wie durch seine Funktionalität. Er vereint Rasierapparat und Haar-/Barttrimmer in einem erstaunlich kompaktem Gerät das zudem noch intuitiv zu bedienen ist. Die Bedienung erfolgt über zwei Druckschalter, je einen für den Scherkopf des Rasierers und einen für den Langhaartrimmer der sich durch eine einfache Drehung verstellen lässt. Es handelt sich hier um einen breiten Trimmer mit dem sich Haare und Bart schneiden lassen und um einen schmaleren Prezisionstrimmer der sich hervorragend dazu eignet seinem Bart eine individuelle Form zu geben. Es gibt zwei Aufsätze für den Trimmer den man über einen Drehschalter in zehn verschiedene Längeneinstellungen bringen kann. Ich trage häufig einen Drei-Tage-Bart und benutze den Trimmer daher sehr oft. Er arbeitet sehr präzise und durch die Form des Styleshaver liegt er gut und sicher in der Hand. Die sehr kurze Ladezeit ist ein weiterer Pluspunkt und die Ladestation lässt sich mit einem Griff zusammenklappen und passt mitsamt dem ganzen Zubehör in eine Tasche in der Größe einer Federmappe. Da ich oft auf Reisen bin ist die geringe Größe für mich ein weiterer Vorteil. Man kann sich mit dem Styleshaver auch nass rasieren was besonders für Menschen mit empfindlicher Haut von Vorteil sein wird. Ich habe mir extra ein Rasiergel geholt um diese Funktion zu testen und war erstaunt das dies so gut funktioniert. Nach der Rasur lässt sich der Styleshaver unter fließend Wasser wieder säubern. Philips schreibt das sich die Haut evtl. erst an das Rasiersystem gewöhnen muß und es daher zu Hautirritationen kommen kann. Davon habe ich nichts bemerkt. Habe ich bei anderen Rasierern schon das Gefühl gehabt das die Haut sehr gereizt wurde und das Gesicht während der Rasur sogar richtig "heiß" wurde war ich vom Styleshaver über das angenehme Gefühl während und nach der Rasur überrascht. Ich kann dieses Produkt guten Gewissens empfehlen, es spart Zeit und Geld und verrichtet hervorragende Arbeit.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleShaver QS6161/32 Wasserdichter Rasierer und Styler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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FloPet
01/05/2014
Deutschland
Top Produkt
Wer kennt es nicht – jeden Tag perfekt rasiert zum Kunden und Zeit ist auch immer knapp. Deshalb habe ich mich für den neuen Styleshaver entscheiden. Er vereint alles was ich morgens für meinen Bart brauche in einem Gerät: Rasierer und Trimmer. Der als Nass-Trocken Rasierer ausgelegte Styleshaver hat mich in Punkto rasieren voll überzeugt – insbesondere die Möglichkeit eine Nassrasur zu nutzen hat meiner empfindlichen Haut bisher gut getan. Das Trimmen in drei Varianten passt für alle Anwendungen: bis etwa 1 cm lange Haare stehen lassen mit Aufsatz, breiter und schmaler Trimmer für den Rest. Das Laden ist, wenn es dann mal fällig wird, auch schnell erledigt. In der Zwischenzeit abstecken und Strom sparen… Ich bin begeistert!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Alpatchino
17/04/2014
Deutschland
Absolutes All in One Gerät für den Männlichen Körper :)
Da ich aus dem sozialen Berufsbereich komme ist es ein Muss für mich jeden Tag gepflegt auszusehen. Deshalb befanden sich in meinem Schrank Rasierer, Trimmer,Styler etc. Bis zum Eintreffen des Philips QS6161/32 StyleShaver:) Zu seinem Lieferumfang gehören: - Eine Dokingstation zum Laden - Ein Netzwerkadapter - Zwei Trimmaufsätze - Eine schwarze Reisetasche - Schutzkappe für die Rasiererseite Das praktische an diesem Gerät ist dass Mann sich sowohl Nass, als auch trocken rasieren kann. Das Gerät liegt super handlich in der Hand und ein schwenkbarer Trimmkopf lässt grob und feintrimmen zu. Wobei ich da aber einen für mich kleinen Kritikpunkt anbringen muss: Da ich gerne mein Koteleten in Form bringe war dies auch ein Einsatzgebiet für die Trimmfunktion. Aber: Der grosse Trimmer (ohne Aufsatz benutzt) war für mein Befinden etwas unpraktisch so dass ich auf den kleinen Trimmer gewechselt habe Bei den Rasuren (egal ob Nass oder Trocken) gab es keinerlei Hautirritationen oder Rasurbrand, was ich als sehr wichtig empfinde, Andere Trockenrasierer hinterlassen ein unschönes Gefühl auf der Haut, dieses war bei dem Gerät zum Glück nicht so. Die Ladezeiten sind unschlagbar gut, die Trimmfunktionen für 3 Tage Bart sind auch sehr genau und gleichmäßig. Ebenfalls sehr gut lässt sich mit dem Rasierer die Haare schneiden. Da mein altes Gerät kaputt ging habe ich kurzerhand den Styleshaver benutzt und da da war das Feedback : Absolut toll in der Handhabe, sehr genau und praktisch. Alles in allem ist das Gerät definitiv sein Geld wert, wer noch zweifeln sollte: Ich denke ein besseres Gerät ist nicht verfügbar. Es liegt toll in der Hand, die Rasurfunktion ist unglaublich genau ohne Rasurbarand(bei mir) zu hinterlassen. Dazu die sehr genau und gleichmässige Trimmfunktion. Eine sehr schnelle Ladefunktion mit einer überdurchschnittlich angefühlten Akkulänge
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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