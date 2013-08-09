Mein Styleshaver wurde, wie jedes Philips-Produkt, in einer sinnvollen und dazu äußerst ansprechenden Verpackung geliefert. Produktmerkmale und -Eigenschaft werden durch die Verpackung bereits erfolgreich angepriesen. Alle Informationen sind leicht zu verstehen. Das Design sowie SchriftLayout passen wunderbar zum Produkt. "Express your style" drückt das aus, was der Styleshaver kann. Nämlich das tägliche Ausdrücken/die tägliche Auswahl meines persönlichen Styles. Im Lieferumfang enthalten sind ein praktisches Reiseetui, das Netzteil, der Philips-typische Ladeständer, eine Bürste zum Reinigen des Styleshavers, eine Schutzhülle für die Rasierfolie, 2 Kammaufsätze sowie Gebrauchsanleitung/Garantiehinweise. Der Ladeständer ist praktisch und angemessen. Er präsentiert den Styleshaver perfekt. Außerdem dient er, wie erwähnt, auch als Ladestation. Diese Funktion ist natürlich ein tolles Plus. Die Gebrauchsanleitung in Form von Bilderfolgen sind einfach zu verstehen und stellen alle wichtigen Funktionen und Nutzungsmöglichkeiten dar. Zudem wird die Reinigung und das "Transformen" von Shaver zum Styler und umgekehrt simpel aufgezeigt. Nun zum eigentlichen, dem Rasieren und Stylen: Der Styleaufsatz ist in meinen Augen perfektioniert. Es gibt 2 Seiten: 1 (dünne Klinge) für die feinen Kanten wie z.B. um die Mundwinkel herum und 1 (breite Klinge) Seite für die "gröbere Präzision" wie z.B. die Koteletten. Mit einer Handbewegung lässt sich der Styler von der einen Seite auf die andere switchen. Die Reinigung des Stylers ist außerdem easy. Zum einen kann man den Stylekopf abnehmen und ihn mit der feinen Bürste säubern oder man kann ihn unter Wasser säubern. Da es nicht sehr viele Schlitze gibt, in denen sich Haare verfangen könnten, dauert die Reinigung maximal 1 Minute. Die Nutzung des Stylers ist optimal, man kommt in jede Ecke, bekommt jede Kante rasiert und so lässt sich wirklich sogut wie jeder individueller Style selbst gestalten, ohne dass man zum Friseur gehen muss. Dazu macht es sehr viel Spaß! Der Shavingaufsatz ist für Philips eine Revolution. Typisch für Philips sind eigentlich die 3 Scherköpfe-Technologie. Nun bietet Philips auch die längliche Scherfolie an. Sie ist äußerst scharf und "sauber". In nur wenigen Zügen ist die Haut glattrasiert, Hautirritationen waren bei mir nicht zu erkennen/zu spüren. Durch die Dynamik der Scherfolie erwischt man mit dem Shaver jede Kontur. Auch der Shavingaufsatz ist leicht zu reinigigen, da wasserfest und abnehmbar. Als Zusatz gibt es eine Schutzhülle, die kein Muss, aber ein Nice-to-have ist. Der Styleshaver hat eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Die Lampe leuchtet auf, wenn der Akku fast leer ist. Je nachdem, welche Seite des Styleshaver man anschaltet, leuchtet der Ein/Aus-Schalter. Das Zoomwheel zum Einstellen der Barthaarlänge (zum Nutzen der Kammaufsätze) ist leicht bedienbar und praktisch gelöst. Der Styleshaver liegt sehr gut in der Hand, die Ergonomie stimmt also und er hat ein angemessenes Gewicht (nicht zu leicht und nicht zu schwer). Einziges Manko ist Funktionsdauer. Eine Stunde ist nicht sehr viel, aber da ich nicht weiß, was möglich wäre, möchte ich mich nicht großartig beschweren, denn in nur 50 Minuten ist der Styleshaver wieder voll aufgeladen und einsatzbereit. Im Großen und Ganzen bin ich komplett begeistert vom neuen Styleshaver von Philips und empfehle ihn jedem, der etwas von sich hält und für den pflege wichtig ist.