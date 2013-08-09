Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Jetzt anmelden
Erhalte vorzeitigen Zugang zum Black Friday sale
11
T
Tage
15
Std.
Stunden
48
Min.
Minuten
07
Sek.
Sekunden
Eingestellt
Finde deinen Style
Kreieren Sie mit dem Styleshaver jeden gewünschten Look. Mit einfachen Handbewegungen bietet Ihnen dieser zweigliedrige elektrische Barttrimmer und -Styler alles, was Sie für einen perfekt gestylten Bart, einen Dreitagebart oder eine glatte Rasur benötigen – auch bei widerspenstigen Bärten.
Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer
Pro
Mit dem 32 mm breiten Philips Bartschneider (Dreitagebart-Funktion) mit 12 anpassbaren Längeneinstellungen von 0,5 bis 10 mm erhalten Sie genau die Bartlänge, die Sie sich wünschen. Drehen Sie das Rädchen, um Ihre gewünschte Länge einzustellen. Der robuste Metalltrimmer mit hautschonenden, abgerundeten Klingen garantiert ein präzises und gleichmäßiges Ergebnis.
Nehmen Sie den anpassbaren Kammaufsatz ab, und Sie erhalten darunter einen zweiseitigen Präzisionstrimmer mit einem 32 mm breiten leistungsstarken Trimmer auf der einen und einem 15 mm breiten Präzisionstrimmer auf der anderen Seite – optimal für die Verwendung an schwer erreichbaren Stellen, wie z. B. unter der Nase und um den Mund. Er schneidet besonders nah an der Haut, ohne sie dabei zu verletzen. Dank der geringen Größe und dem angewinkelten Design können Sie zudem gut sehen, wie Sie bei Falten und Details vorgehen müssen.
Der Rasierer mit zwei Scherfolien sorgt für eine einfache Entfernung von Stoppeln um Ihren Bart und sogar im Halsbereich. Der integrierte Mitteltrimmer erfasst längere, widerspenstigere Haare, während die zwei federnd gelagerten Scherfolien alles andere perfekt glatt rasieren.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt
4.1
von 5
126
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
Shorty
09/08/2013
Österreich
Gute Ergebnisse bei leichter Handhabung
Schnell zu verstellen und praktisch auch für unterwegs. Präzise Rasur ohne Reizung der Haut. Leichte Reinigung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleShaver QS6160/32 wasserdichter Styler und Rasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleShaver QS6160/32 wasserdichter Styler und Rasierer verfasst
dodo15
17/07/2013
Österreich
Perfekt!
Genau das Produkt, nachdem ich lange gesucht habe!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleShaver QS6160/32 wasserdichter Styler und Rasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleShaver QS6160/32 wasserdichter Styler und Rasierer verfasst
Mostafa
17/01/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
es ist sehr gut und leistungsfähiges Produkt.
Ich empfehle, dieses Produkt zu entwickeln, um sie auch für Kopfhaar verwenden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleShaver QS6160/32 wasserdichter Styler und Rasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleShaver QS6160/32 wasserdichter Styler und Rasierer verfasst