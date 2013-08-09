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Eingestellt

StyleShaverwasserdichter Styler und Rasierer

QS6160/32

4.1

| (126) Bewertungen | 81% empfehlen dieses Produkt.

Finde deinen Style

Kreieren Sie mit dem Styleshaver jeden gewünschten Look. Mit einfachen Handbewegungen bietet Ihnen dieser zweigliedrige elektrische Barttrimmer und -Styler alles, was Sie für einen perfekt gestylten Bart, einen Dreitagebart oder eine glatte Rasur benötigen – auch bei widerspenstigen Bärten.

Alle Vorteile anzeigen
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Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer

Trimmen, stylen und rasieren – mit einem Produkt

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  • Pro

Barttrimmer mit 12 Längeneinstellungen von 0,5 bis 10 mm

Barttrimmer mit 12 Längeneinstellungen von 0,5 bis 10 mm

Mit dem 32 mm breiten Philips Bartschneider (Dreitagebart-Funktion) mit 12 anpassbaren Längeneinstellungen von 0,5 bis 10 mm erhalten Sie genau die Bartlänge, die Sie sich wünschen. Drehen Sie das Rädchen, um Ihre gewünschte Länge einzustellen. Der robuste Metalltrimmer mit hautschonenden, abgerundeten Klingen garantiert ein präzises und gleichmäßiges Ergebnis.

Zweiseitiger Trimmer: 32mm- und 15mm-Seite für perfekte Details

Zweiseitiger Trimmer: 32mm- und 15mm-Seite für perfekte Details

Nehmen Sie den anpassbaren Kammaufsatz ab, und Sie erhalten darunter einen zweiseitigen Präzisionstrimmer mit einem 32 mm breiten leistungsstarken Trimmer auf der einen und einem 15 mm breiten Präzisionstrimmer auf der anderen Seite – optimal für die Verwendung an schwer erreichbaren Stellen, wie z. B. unter der Nase und um den Mund. Er schneidet besonders nah an der Haut, ohne sie dabei zu verletzen. Dank der geringen Größe und dem angewinkelten Design können Sie zudem gut sehen, wie Sie bei Falten und Details vorgehen müssen.

Dualer Rasierer mit Trimmer für das Rasieren selbst widerspenstigster Bärte

Dualer Rasierer mit Trimmer für das Rasieren selbst widerspenstigster Bärte

Der Rasierer mit zwei Scherfolien sorgt für eine einfache Entfernung von Stoppeln um Ihren Bart und sogar im Halsbereich. Der integrierte Mitteltrimmer erfasst längere, widerspenstigere Haare, während die zwei federnd gelagerten Scherfolien alles andere perfekt glatt rasieren.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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4.1

von 5

126

Bewertungen

81%

empfehlen dieses Produkt.

09/08/2013

Österreich

Österreich

Gute Ergebnisse bei leichter Handhabung

Schnell zu verstellen und praktisch auch für unterwegs. Präzise Rasur ohne Reizung der Haut. Leichte Reinigung.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für StyleShaver QS6160/32 wasserdichter Styler und Rasierer verfasst

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17/07/2013

Österreich

Österreich

Perfekt!

Genau das Produkt, nachdem ich lange gesucht habe!

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17/01/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

es ist sehr gut und leistungsfähiges Produkt.

Ich empfehle, dieses Produkt zu entwickeln, um sie auch für Kopfhaar verwenden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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