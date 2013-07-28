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Eingestellt
QS6140/32
Finde deinen Style
Kreieren Sie mit dem Styleshaver jeden gewünschten Look. Mit einfachen Handbewegungen bietet Ihnen dieser zweigliedrige elektrische Barttrimmer und -Styler alles, was Sie für einen perfekt gestylten Bart, einen Dreitagebart oder eine glatte Rasur benötigen – auch bei widerspenstigen Bärten.
Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer
Pro
Mit dem 32 mm breiten Philips Bartschneider (Dreitagebart-Funktion) mit 12 anpassbaren Längeneinstellungen von 0,5 bis 10 mm erhalten Sie genau die Bartlänge, die Sie sich wünschen. Drehen Sie das Rädchen, um Ihre gewünschte Länge einzustellen. Der robuste Metalltrimmer mit hautschonenden, abgerundeten Klingen garantiert ein präzises und gleichmäßiges Ergebnis.
Nehmen Sie den anpassbaren Kammaufsatz ab, und Sie erhalten darunter einen zweiseitigen Präzisionstrimmer mit einem 32 mm breiten leistungsstarken Trimmer auf der einen und einem 15 mm breiten Präzisionstrimmer auf der anderen Seite – optimal für die Verwendung an schwer erreichbaren Stellen, wie z. B. unter der Nase und um den Mund. Er schneidet besonders nah an der Haut, ohne sie dabei zu verletzen. Dank der geringen Größe und dem angewinkelten Design können Sie zudem gut sehen, wie Sie bei Falten und Details vorgehen müssen.
Der Rasierer mit zwei Scherfolien sorgt für eine einfache Entfernung von Stoppeln um Ihren Bart und sogar im Halsbereich. Der integrierte Mitteltrimmer erfasst längere, widerspenstigere Haare, während die zwei federnd gelagerten Scherfolien alles andere perfekt glatt rasieren.
Auszeichnungen
3.9
von 5
76
Bewertungen
Mani
28/07/2013
Österreich
Das Produkt liegt gut in der Hand und lässt sich kinderleicht bedienen.
Ausgezeichnetes Ergebnis, leichte Handhabung, ergonomisches Design.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleShaver QS6140/32 wasserdichter Styler und Rasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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MERCURY
29/06/2012
Deutschland
Einer für Alles!
Der Philips Styleshaver ist mein erster Elektrorasierer. Bisher habe ich meist den Bart ewig wachsen lassen, bis sich meine Freundin beschwerte. Dann kam immer der Kahlschlag mit dem Nassrasierer. Dank des Philips hat das nun ein Ende. Der Rasierer sieht nicht nur extrem stylisch aus und liegt gut in der Hand, er macht seinen Job auch wirklich gut. Wenn der Bart zu lang wird, stutze ich innerhalb von wenigen Minuten auf die gewünschte Länge mit dem Trimmer. Die per Drehrad wählbare Stufenregelung von 1-10mm in 0,5mm Schritten ist klasse. Nimmt man den Aufsatz ab, hat man auch die Möglichkeit auf 0,5mm zu trimmen. Den drehbaren Trimmkopf fürs "feintuning" in den Ecken benötige ich nicht, mag aber für Leute, die Fans von feinen Bartlinien sind ein nettes Gimmick sein. Lästiges säubern entfällt: Der Trimmkopf ist unter fließendem Wasser abwaschbar! Nun zum Rasierkopf. Grundsätzlich war ich da vorher etwas skeptisch. Vor einigen Jahren habe ich ein mal einen Elektrorasierer ausprobiert und hatte mit Hautirritationen zu kämpfen. Außerdem war mir das Ergebnis nicht glatt genug. Natürlich geht nichts über eine gründliche Nassrasur. Aber der Philips erledigt seine morgendliche Aufgabe zügiger und ebenfalls gut. Die Haut wird nur minimal angegriffen und das Ergebnis ist durchaus mehr als zufriedenstellend. Wahrscheinlich erledigen teurere Elektrorasierer dies noch besser, aber zum einen kann ich das nicht bewerten und zum anderen habe ich auch nicht mehr und nicht weniger von diesem Alleskönner erwartet. Den Preis finde ich auch durchaus angemessen, wenn man bedenkt, dass man kein Zweitgerät mehr zu kaufen braucht und sich den Platz im Badezimmerschrank sparen kann.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Perseus
27/06/2012
Deutschland
Super Allrounder!
Der Styleshaver gefällt mir sehr sehr gut! Bisher habe ich sowohl einen Rasierer, als auch einen seperaten Bart-Trimmer im Bad stehen gehabt. Ab jetzt brauche ich nur noch ein Gerät. Ich erziele mit dem Styleshaver sehr gute Rasierergebnisse sowohl bei der Komplettrasur, als auch beim Bart-Trimmen. Danach einfach kurz unter dem Wasserhahn ausspülen, zurück in die Ladestation, fertig! Das Design ist wunderschön, sieht man mal von der etwas einfach gehaltenen Ladestation ab (dort ist wohl eher an Funktionalität als an Design gedacht worden). Der Rasier macht wirklich was her, liegt super in der Hand (überhaupt keine Gefahr, einmal abzurutschen) und ermöglicht eine sehr präzise Handhabung bei jeder Art von Rasur. Die Akkustandzeit ist auch sehr gut. Ob das langfristig so bleiben wird, kann ich nach einem Monat natürlich noch nicht beurteilen. Am besten finde ich, dass ich jetzt 12 verschiedene Trimmstufen für meinen Bart habe. Bei meinem letzten Trimmer (kein Philips Produkt) waren es gerade einmal 5 Stufen. Insgesamt kann ich den Styleshaver nur weiterempfehlen! Top!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleShaver QS6140/32 wasserdichter Styler und Rasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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