ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
  • Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
  • Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
  • Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
  • Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
  • Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
  • Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
  • Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
  • Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
  • Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
  • Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
  • Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
  • Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
  • Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
  • Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
  • Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
  • Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
  • Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
  • Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
  • Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
  • Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
  • Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge

Eingestellt

OneBlade ProFace + Body

QP6550/15

4.3
| (1900) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
Der Philips OneBlade Pro Face + Body trimmt, rasiert und stylt jede Haarlänge. Sie erhalten eine Klinge für das Gesicht und eine Klinge für den Körper inkl. Hautschutzaufsatz. Mit Philips OneBlade benötigen Sie nur ein Tool für Ihren Style.
Alle Vorteile anzeigen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte1

Schneidet Haare, nicht die Haut

Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge

  • Lithium-Ionen-Akku

  • Präzisionskamm mit 14 Einstellungen

  • Nass oder trocken verwendbar

  • LED-Digitalanzeige

Einzigartige OneBlade-Technologie

Einzigartige OneBlade-Technologie

Der Philips OneBlade wurde für das Styling im Gesicht und am Körper entwickelt und trimmt, konturiert und rasiert Haare jeder Länge. Dank der Gleitbeschichtung und der abgerundeten Spitzen sorgt er für eine einfache und angenehme Rasur. Und mit einer Schneideeinheit, die sich mit 200-Mal pro Sekunde bewegt, ist sie selbst bei längeren Haaren effizient.

Trimmen

Trimmen

Trimmen Sie Ihren Bart mit dem im Lieferumfang enthaltenen verstellbaren Präzisionskamm auf eine gleichmäßige Länge. Wählen Sie zwischen 14 einstellbaren Längen, um Ihre gewünschte Bartlänge zu erhalten – vom Stoppelbart über den Dreitagebart bis hin zu längeren Bärten. Trimmen Sie die Haare unterhalb Ihres Halses mit dem Trimmaufsatz für den Körper (3 mm).

Stylen

Stylen

Mit der doppelseitigen Klinge erhalten Sie in Sekundenschnelle die perfekten Linien, sodass Sie jedes Haar sehen können, das Sie schneiden.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-3112060

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

1900

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

16/04/2026

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Super Rasierer - würde ich wieder kaufen.

Handlicher Rasierer, der von der Handhabung ähnlich wie ein Nassrasierer ist, aber eben auch verschieden Längen zulässt, ohne dass viel Wasser im Badezimmer steht ;-) Alles gut - einzig der verstellbarer Längenaufsatz ist etwas filigran...da habe ich jetzt schon Zweifel an dessen Langlebigkeit.

Vorteile

Handlich, potenter Akku, fast so gut wie ein Nassrasierer

Nachteile

verstellbarer Längenaufsatz doch sehr filigran und vermutlich nicht langlebig

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6652/30 Face + Body verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6652/30 Face + Body verfasst

21/03/2026

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Tut was es soll

Einfache Bedienung und gute Ergebnisse, für mich sehr praktisch

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6652/30 Face + Body verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6652/30 Face + Body verfasst

10/11/2024

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Super Produkt, einfache Bedienung

Einfache Bedienung, guter Akku, ausreichendes Zubehör

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6551/15 Face + Body verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6551/15 Face + Body verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.