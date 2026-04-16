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  • Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
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OneBlade ProFace

QP6530/60

4.3
| (1900) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.
Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
Philips OneBlade Pro ist ein revolutionärer Hybrid-Styler, der Haare jeder Länge trimmen, rasieren und auf saubere Kanten stylen kann. Nie wieder mehrere Geräte und Arbeitsschritte – mit OneBlade ist alles möglich.
Alle Vorteile anzeigen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte1

Schneidet Haare, nicht die Haut

Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge

  • Lithium-Ionen-Akku

  • Präzisionskamm mit 12 Einstellungen

  • Nass oder trocken verwendbar

  • Akkuanzeige

Einzigartige OneBlade-Technologie

Einzigartige OneBlade-Technologie

Der Philips OneBlade wurde für das Styling im Gesicht und am Körper entwickelt und trimmt, konturiert und rasiert Haare jeder Länge. Dank der Gleitbeschichtung und der abgerundeten Spitzen sorgt er für eine einfache und angenehme Rasur. Und mit einer Schneideeinheit, die sich mit 200-Mal pro Sekunde bewegt, ist sie selbst bei längeren Haaren effizient.

Trimmen

Trimmen

Trimmen Sie Ihren Dreitagebart auf Ihre bevorzugte Länge. Ihr Philips OneBlade wird mit einem Präzisionskamm mit 12 Längen geliefert, mit dem Sie alles von einem leichten Stoppelbart über eine präzise Rasur bis hin zu einem längeren Bart kreieren können.

Stylen

Stylen

Mit der doppelseitigen Klinge erhalten Sie in Sekundenschnelle die perfekten Linien, sodass Sie jedes Haar sehen können, das Sie schneiden.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.3

von 5

1900

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

16/04/2026

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Super Rasierer - würde ich wieder kaufen.

Handlicher Rasierer, der von der Handhabung ähnlich wie ein Nassrasierer ist, aber eben auch verschieden Längen zulässt, ohne dass viel Wasser im Badezimmer steht ;-) Alles gut - einzig der verstellbarer Längenaufsatz ist etwas filigran...da habe ich jetzt schon Zweifel an dessen Langlebigkeit.

Vorteile

Handlich, potenter Akku, fast so gut wie ein Nassrasierer

Nachteile

verstellbarer Längenaufsatz doch sehr filigran und vermutlich nicht langlebig

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6652/30 Face + Body verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6652/30 Face + Body verfasst

21/03/2026

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Tut was es soll

Einfache Bedienung und gute Ergebnisse, für mich sehr praktisch

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6652/30 Face + Body verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6652/30 Face + Body verfasst

10/11/2024

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Super Produkt, einfache Bedienung

Einfache Bedienung, guter Akku, ausreichendes Zubehör

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6551/15 Face + Body verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6551/15 Face + Body verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. For best shaving experience. Based on 2 full shaves per week. Actual results may vary.