Ich hab schon länger überlegt mir einen Philips One Blade zu kaufen und als sich dann die Möglichkeit ergab das Philips Tester sucht und man das Gerät kostenlos zum Testen bekommt hab ich mich beworben und würde als Tester gewählt! Bei meinem Testgerät handelt es sich um den One Blade Face and Body QP6620 Das Gerät kommt in einer netten Verpackung aus Plastik die man zur Abwechslung auch mal leicht öffnen kann. Im Lieferumfang ist neben dem Hauptgerät eine weiter Klinge für den Körper, ein Schutzaufsatz für empfindliche Bereiche am Körper, ein 3mm Aufsatz fürs Gesicht, ein verstellbarer Aufsatz mit 14 Längeneinstellungen, eine Ladestation mit Ladekabel, ein Aufbewahrungsbeutel und eine Kurzbeschreibung! Alles in allem eine tolle umfangreiche Ausstattung! Das Gerät verfügt über eine Ladeanzeige in Prozenten was ich sehr praktisch fand, damit man weis wie lange man in etwa noch Rasieren kann. Das Gerät ist extrem schnell aufgeladen, knappe Stunde und es hatte 100% Als erstes Testete ich den One Blade am Körper, den Aufsatz für empfindliche Körperstellen fand ich nicht wirklich toll da die Haare dadurch eher nur getrimmt sind und man nicht wirklich ein glattes Ergebnis erreicht, auch ohne Aufsatz fand ich ihn an Brust Bauch Beinen nicht sonderlich spektakulär weil man relativ lange braucht und öfters über eine Stelle fahren muss um ein glattes Ergebnis zu erreichen! In der Werbung sieht man das man einen Charmanten Blick in die Boxershort und das man ihn auch da verwenden kann! An dieser Stelle ist er für mich komplett durchgefallen, weil er einfach unhandlich in dieser Körperregion ist! Ich muss dazu sagen das ich glaube das mit dem Trimmaufsatz der One Blade bestimmt gute Ergebnisse erzielt wenn man jedoch wie ich ein komplett glattes Ergebnis bevorzuge ist man mit der klassischen Rasierklinge schneller bei einem sehr guten Ergebnis! Aber wie gesagt wenn man nur ein bisschen Ordnung in den Pelz bekommen will glaub ich ist das Gerät genial! Im Gesicht jedoch liebe ich das Teil, der verstellbare Trimmaufsatz ist genial um meinem 3-7tage Bart sauber und gepflegt aussehen zu lassen! Und auch ohne Aufsatz bin ich begeistert wie exakt man die Konturen und den Hals glatt bekommt ohne Hautirritationen! Die Reinigung ist ein weiter Pluspunkt für mich da man ihn einfach unter Wasser reinigen kann was ich als ideal empfinde! Alles in allem kann ich das Gerät nur empfehlen und würde es mir auch selber kaufen! 5sterne