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Eingestellt

OneBladeFace + Body

QP2824/20

4.2
| (1548) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.
Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
Philips OneBlade ist ein revolutionärer neuer Bartstyler, der Haare jeder Länge trimmen, rasieren und auf saubere Kanten stylen kann. Nie wieder mehrere Geräte und Arbeitsschritte – mit OneBlade ist alles möglich.
Alle Vorteile anzeigen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte1

Schneidet Haare, nicht die Haut

Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge

  • Trimmen, Stylen, Rasieren

  • Originalklinge

  • Verstellbarer 5-in-1-Kammaufsatz

Einzigartige OneBlade-Technologie

Einzigartige OneBlade-Technologie

Philips OneBlade verfügt über eine revolutionäre Technologie für die Bartpflege. Er kann Haare jeder Länge rasieren. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung mit abgerundeten Spitzen – sorgt für eine einfachere und angenehmere Rasur. Dazu verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser (schneidet 12.000 Mal pro Minute), das selbst bei längeren Haaren effizient schneidet.

Verstellbarer 5-in-1-Kammaufsatz

Verstellbarer 5-in-1-Kammaufsatz

Einzigartiges offenes Kammdesign für effizientes Trimmen, ohne zu verstopfen und Ihre Routine zu unterbrechen – selbst bei langen und dicken Haaren.

Stylen

Stylen

Sorgen Sie mit der zweiseitigen Klinge für präzise Linien in Ihrem Style. Sie können in jede Richtung rasieren und erhalten so eine optimale Sicht auf jedes einzelne Haar, das Sie schneiden. Schnell und einfach stylen in Sekunden!

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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4.2

von 5

1548

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

30/09/2022

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Zufrieden.....

.... ist die einfache Zusammenfassung für die Bewertung des Philips Oneblade-Rasierer. Ich benutze ihn vorwiegend um bestimmte Körperregionen haarfrei zu halten. Und das gelingt mit dem Oneblade, ohne die Haut zu verletzen. Zufrieden also...

Vorteile

Rasche und gründliche Rasur

Nachteile

Keine bekannt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP2620/20 Face + Body verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP2620/20 Face + Body verfasst

16/06/2021

Österreich

Österreich

Toller Körperhaartrimmer

Ich habe bereits viele Körperhaartrimmer unterschiedlicher Hersteller ausprobiert und immer endete die Rasur in einem Blutbad. Nicht bei diesem Gerät! Sowohl die Trockenrasur ohne Sicherheitskamm an straffen Körperpartien als auch die Rasur mit Sicherheitskamm "unten rum" funktionieren super. Ohne Sicherheitskamm würde ich die empfindlichen Bereiche allerdings nicht bearbeiten. Die nasse Anwendung funktioniert ebenfalls tadellos, Seife lässt den Scherkopf wunderbar gleiten.

Vorteile

beidseitig geschlossener Kamm, dadurch kaum Verletzungen auch ohne Schnittschutz

Nachteile

Klingen erscheinen zunächst teuer, 2,50€ pro Monat fallen aber kaum ins Gewicht

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP2630/30 Face + Body verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP2630/30 Face + Body verfasst

06/01/2021

Österreich

Österreich

Gründlicher und einfach zu bedienender Rasiereer

Ich habe mir diesen Rasierer geholt, da ich schon immer Probleme hatte mit einer klassischen Klinge zu rasieren. Was soll ich sagen, seit ich den Philips OneBlade verwende habe ich mich nicht ein einziges Mal geschnitten oder gereizte Haut gehabt. Außerdem schätze ich die vielfältigen Funktionen wie z.B. Körperrasur oder die Verwendbarkeit unter Wasser. Auch der Akku hält ausreichend lange. Weiters praktisch ist der mitgelieferte Reisebeutel (erspart lästiges Suchen aller Einzelteile).

Vorteile

Lange Akkulaufzeit, Extrem einfache Bedienbarkeit, guter Kundensupport

Nachteile

-

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Diese Bewertung wurde für OneBlade QP2630/30 Face + Body verfasst

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Diese Bewertung wurde für OneBlade QP2630/30 Face + Body verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.