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Eingestellt
Trimmen, Stylen, Rasieren
Originalklinge
Verstellbarer 5-in-1-Kammaufsatz
Philips OneBlade verfügt über eine revolutionäre Technologie für die Bartpflege. Er kann Haare jeder Länge rasieren. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung mit abgerundeten Spitzen – sorgt für eine einfachere und angenehmere Rasur. Dazu verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser (schneidet 12.000 Mal pro Minute), das selbst bei längeren Haaren effizient schneidet.
Einzigartiges offenes Kammdesign für effizientes Trimmen, ohne zu verstopfen und Ihre Routine zu unterbrechen – selbst bei langen und dicken Haaren.
Sorgen Sie mit der zweiseitigen Klinge für präzise Linien in Ihrem Style. Sie können in jede Richtung rasieren und erhalten so eine optimale Sicht auf jedes einzelne Haar, das Sie schneiden. Schnell und einfach stylen in Sekunden!
4.2
von 5
1548
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
ESaeco
30/09/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
Zufrieden.....
.... ist die einfache Zusammenfassung für die Bewertung des Philips Oneblade-Rasierer. Ich benutze ihn vorwiegend um bestimmte Körperregionen haarfrei zu halten. Und das gelingt mit dem Oneblade, ohne die Haut zu verletzen. Zufrieden also...
Vorteile
Rasche und gründliche Rasur
Nachteile
Keine bekannt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP2620/20 Face + Body verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP2620/20 Face + Body verfasst
Flo88
16/06/2021
Österreich
Toller Körperhaartrimmer
Ich habe bereits viele Körperhaartrimmer unterschiedlicher Hersteller ausprobiert und immer endete die Rasur in einem Blutbad. Nicht bei diesem Gerät! Sowohl die Trockenrasur ohne Sicherheitskamm an straffen Körperpartien als auch die Rasur mit Sicherheitskamm "unten rum" funktionieren super. Ohne Sicherheitskamm würde ich die empfindlichen Bereiche allerdings nicht bearbeiten. Die nasse Anwendung funktioniert ebenfalls tadellos, Seife lässt den Scherkopf wunderbar gleiten.
Vorteile
beidseitig geschlossener Kamm, dadurch kaum Verletzungen auch ohne Schnittschutz
Nachteile
Klingen erscheinen zunächst teuer, 2,50€ pro Monat fallen aber kaum ins Gewicht
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP2630/30 Face + Body verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP2630/30 Face + Body verfasst
5Simi5
06/01/2021
Österreich
Gründlicher und einfach zu bedienender Rasiereer
Ich habe mir diesen Rasierer geholt, da ich schon immer Probleme hatte mit einer klassischen Klinge zu rasieren. Was soll ich sagen, seit ich den Philips OneBlade verwende habe ich mich nicht ein einziges Mal geschnitten oder gereizte Haut gehabt. Außerdem schätze ich die vielfältigen Funktionen wie z.B. Körperrasur oder die Verwendbarkeit unter Wasser. Auch der Akku hält ausreichend lange. Weiters praktisch ist der mitgelieferte Reisebeutel (erspart lästiges Suchen aller Einzelteile).
Vorteile
Lange Akkulaufzeit, Extrem einfache Bedienbarkeit, guter Kundensupport
Nachteile
-
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP2630/30 Face + Body verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP2630/30 Face + Body verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.