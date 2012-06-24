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  • Schneiden Sie Ihre Haare selbst
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Eingestellt

Do-it-yourself Haarschneider

QC5170/00

4.2
| (90) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.
Schneiden Sie Ihre Haare selbst
Der weltweit erste Haarschneider mit einem um 180° schwenkbaren Kopf und dem ergonomischem Design, speziell für das Haareschneiden zu Hause entwickelt. Daher auch für schwer erreichbare Stellen optimal geeignet. Noch nie war Haareschneiden zu Hause so einfach!
Alle Vorteile anzeigen

Sogar an schwer erreichbaren Stellen

Schneiden Sie Ihre Haare selbst

  • 180° rotierendes Schneidesystem

Konturenkamm für Schnelligkeit und Komfort

Konturenkamm für Schnelligkeit und Komfort

Der Konturenkamm passt sich Ihren Konturen perfekt an – für schnelle und komfortable Ergebnisse.

Ergonomischer Griff für optimale Kontrolle

Ergonomischer Griff für optimale Kontrolle

Das Produkt verfügt über einen ergonomischen Griff für optimale Kontrolle und einfache Bedienung

Besonders leistungsstarker Akku für müheloses Schneiden aller Haartypen

Besonders leistungsstarker Akku für müheloses Schneiden aller Haartypen

Dank seiner überragenden Leistung kann man mit dem besonders leistungsstarken Akku sogar die dicksten Haare schneiden

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

90

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

24/06/2012

Deutschland

Deutschland

Haarschneider QC5170/02

Dieses Gerät benutze ich regelmässig seit ca. 2 Jahren, als Haar- und Bartschneider. Das Gerät ist handlich, leicht zu bedienen und hat bei mir einen robusten und zuverlässigen Eindruck hinterlassen. Deshalb kann ich dieses Gerät nur empfehlen. Das nächste Gerät wird auf jeden Fall wieder von Philips sein.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für QC5170/02 Do-it-yourself Haarschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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02/03/2012

Deutschland

Deutschland

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für QC5170/02 Do-it-yourself Haarschneider verfasst

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29/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

The best hair clipper I've ever owned

Brilliant hair clipper with easy to use settings and combs. The design kept most of the hair in the combs until you flicked it into your place of choosing. Hardly any mess to clean up. bought the updated model the QC 5570 to replace only because I couldn't get replacement combs but sadly not a patch on the original model.

Vorteile

Brilliant clipper, neat hair removal, quick hair removal.

Nachteile

You can't get replacement combs

Diese Bewertung wurde für QC5170/00 do it yourself hair clipper verfasst

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