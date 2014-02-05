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Eingestellt
TripleTrack-Scherköpfe
Bewegliche Scherköpfe
Über 60 Minuten kabellose Leistung für 21 Rasiervorgänge. Voll aufgeladen in 1 Stunde, damit Ihr Rasierer jederzeit einsatzbereit ist
Das in unseren Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur unter der Hautoberfläche ab
Der Rasierer passt sich für eine besonders sanfte Rasur automatisch den Konturen Ihres Gesichts an.
4.1
von 5
433
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
fundador
05/02/2014
Österreich
Dieses Produkt Ist super!
Da ich schon seit 50zig Jahren Philips Trockenrasierer verwende werde ich es weiter tun! Der beste war und ist der Philips 8894!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
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Lini123
22/07/2013
Österreich
Bin sehr zufrieden
Habe schon ein Toaster, Wasserkocher und Fernseher...alles von Philips und bin bis jetzt sehr zufrieden. Qualität hat zwar seinen Preis, aber meiner Meinung nach lohnt sich das!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Helmut53
16/07/2013
Österreich
Er ist genauso gut wie meine alten philips Rasierer
Ich finde aber das Ladekabel sehr schlecht. Meine alten hatten alle ein "geringeltes" Kabel. Ließ sich so gut aufbewahren und zusammenrollen. Das neue ist einfach hart und lässt sich schlecht zusammenwickeln und wenn man es wieder zum Aufladen benötigt ist es verdreht und widerspenstig. Deshalb auch nur drei Sterne bei Benutzerfreundlichkeit und Design. Man muss nicht alles neu erfinden. Altbewährtes sollte auch weiterhin Angeboten werden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.