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Eingestellt
Bewegliche TripleTrack-Scherköpfe
60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Ausklappbarer Präzisionstrimmer
Ladestation und Tasche
Die TripleTrack-Scherköpfe mit drei Klingenkränzen bedecken eine um 50 % größere Rasurfläche. Dank der DualPrecision Schlitze und Löcher können Sie sowohl lange Haare als auch Stoppeln bequem rasieren.
Scherköpfe sind beweglich und liegen eng an der Haut an, während das bewegliche Gelenk zusätzliche Beweglichkeit verleiht. All dies sorgt für eine gründliche, schnelle und komfortable Rasur.
Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitze schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.
4.1
von 5
433
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
fundador
05/02/2014
Österreich
Dieses Produkt Ist super!
Da ich schon seit 50zig Jahren Philips Trockenrasierer verwende werde ich es weiter tun! Der beste war und ist der Philips 8894!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Lini123
22/07/2013
Österreich
Bin sehr zufrieden
Habe schon ein Toaster, Wasserkocher und Fernseher...alles von Philips und bin bis jetzt sehr zufrieden. Qualität hat zwar seinen Preis, aber meiner Meinung nach lohnt sich das!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Helmut53
16/07/2013
Österreich
Er ist genauso gut wie meine alten philips Rasierer
Ich finde aber das Ladekabel sehr schlecht. Meine alten hatten alle ein "geringeltes" Kabel. Ließ sich so gut aufbewahren und zusammenrollen. Das neue ist einfach hart und lässt sich schlecht zusammenwickeln und wenn man es wieder zum Aufladen benötigt ist es verdreht und widerspenstig. Deshalb auch nur drei Sterne bei Benutzerfreundlichkeit und Design. Man muss nicht alles neu erfinden. Altbewährtes sollte auch weiterhin Angeboten werden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.