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Eingestellt
PSG8160/30
Geschwindigkeitsmodus
Intelligenter autom. Dampfausstoß
Garantiert keine Brandflecken*
Ultraleichtes Bügeleisen
Bügele schneller mit dem Geschwindigkeitsmodus. Das Bügeleisen passt die ideale Dampfmenge automatisch an die Bügelgeschwindigkeit an.
Erledige das Bügeln schnell und mit minimalem Aufwand – mit der neuen Bewegungssensor-Technologie, die erkennt, wann du das Bügeleisen bewegst, und automatisch Dampf ausgibt.
Dank der neuen Bewegungssensor-Technologie, die deine Bewegungen in jede Richtung erkennt, ist müheloses, automatisches Bügeln von hängender Kleidung, Vorhängen und Bettwäsche möglich.
Auszeichnungen
Bewertungen
Auf allen bügelbaren Stoffen