ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Das Bügeleisen, das den Dampf an die Bügelgeschwindigkeit anpasst
  • Das Bügeleisen, das den Dampf an die Bügelgeschwindigkeit anpasst
  • Das Bügeleisen, das den Dampf an die Bügelgeschwindigkeit anpasst
  • Das Bügeleisen, das den Dampf an die Bügelgeschwindigkeit anpasst
  • Das Bügeleisen, das den Dampf an die Bügelgeschwindigkeit anpasst
  • Das Bügeleisen, das den Dampf an die Bügelgeschwindigkeit anpasst
  • Das Bügeleisen, das den Dampf an die Bügelgeschwindigkeit anpasst
  • Das Bügeleisen, das den Dampf an die Bügelgeschwindigkeit anpasst
  • Das Bügeleisen, das den Dampf an die Bügelgeschwindigkeit anpasst
  • Das Bügeleisen, das den Dampf an die Bügelgeschwindigkeit anpasst
  • Das Bügeleisen, das den Dampf an die Bügelgeschwindigkeit anpasst
  • Das Bügeleisen, das den Dampf an die Bügelgeschwindigkeit anpasst
  • Das Bügeleisen, das den Dampf an die Bügelgeschwindigkeit anpasst
  • Das Bügeleisen, das den Dampf an die Bügelgeschwindigkeit anpasst
  • Das Bügeleisen, das den Dampf an die Bügelgeschwindigkeit anpasst
  • Das Bügeleisen, das den Dampf an die Bügelgeschwindigkeit anpasst
  • Das Bügeleisen, das den Dampf an die Bügelgeschwindigkeit anpasst
  • Das Bügeleisen, das den Dampf an die Bügelgeschwindigkeit anpasst
  • Das Bügeleisen, das den Dampf an die Bügelgeschwindigkeit anpasst
  • Das Bügeleisen, das den Dampf an die Bügelgeschwindigkeit anpasst
  • Das Bügeleisen, das den Dampf an die Bügelgeschwindigkeit anpasst
  • Das Bügeleisen, das den Dampf an die Bügelgeschwindigkeit anpasst

PerfectCare 8000 SeriesDampfbügelstation

PSG8130/80

4.7
| (20) Bewertungen | 95% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Das Bügeleisen, das den Dampf an die Bügelgeschwindigkeit anpasst
Die PerfectCare 8000 Series bietet müheloses Bügeln mit unserer neuen Sensortechnologie. Sie ermöglicht vertikales und horizontales Bügeln mit automatischem Dampf. Der Geschwindigkeitsmodus passt die Dampfmenge an die Bügelgeschwindigkeit an und sorgt so für noch schnellere Ergebnisse.
Alle Vorteile anzeigen

Müheloses Bügeln. Schnelle Ergebnisse.

Das Bügeleisen, das den Dampf an die Bügelgeschwindigkeit anpasst

  • Geschwindigkeitsmodus

  • Intelligenter autom. Dampfausstoß

  • Garantiert keine Brandflecken*

  • Ultraleichtes Bügeleisen

Passt den Dampf an die Bügelgeschwindigkeit an

Passt den Dampf an die Bügelgeschwindigkeit an

Bügele schneller mit dem Geschwindigkeitsmodus. Das Bügeleisen passt die ideale Dampfmenge automatisch an die Bügelgeschwindigkeit an.

Müheloses Bügeln mit automatischem Dampfausstoß

Müheloses Bügeln mit automatischem Dampfausstoß

Erledige das Bügeln schnell und mit minimalem Aufwand – mit der neuen Bewegungssensor-Technologie, die erkennt, wann du das Bügeleisen bewegst, und automatisch Dampf ausgibt.

Aktualisierter Bewegungssensor für einfache vertikale Verwendung

Aktualisierter Bewegungssensor für einfache vertikale Verwendung

Dank der neuen Bewegungssensor-Technologie, die deine Bewegungen in jede Richtung erkennt, ist müheloses, automatisches Bügeln von hängender Kleidung, Vorhängen und Bettwäsche möglich.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

20

Bewertungen

95%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

16/09/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Verifizierter Käufer

Εξαιρετικό!

Το προτείνω ανεπιφύλακτα!!!!!! Bb bb no n. Nnn. Nnn

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος verfasst

03/12/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Verifizierter Käufer

Αψογο

Είναι πάρα πολυ καλό. Πολυ ελαφρυ και ευκολο στη χρηση

Vorteile

Ολα

Nachteile

....δεν εχω βρει μεχρι στιγμης, μιας και το εχω μολις 1 μηνα

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος verfasst

01/10/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό

Πολύ εύκολο στην χρήση, ελαφρύ, σιδερωνω στον μισό χρόνο! Αξίζει τα λεφτά του!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Auf allen bügelbaren Stoffen