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PSG7300/80
Automatischer Dampf mit Bewegungserkennung per Sensor
Vertikaldampf-Funktion für Vorhänge und hängende Kleidung
Garantiert keine Brandflecken auf jeglicher Art von Kleidung dank OptimalTEMP
Dauerdampf von 170 g/min und Dampfstoß von 650 g
1 Std. Bügeln mit großem 1,5-Liter-Wasserbehälter
Die Bewegungssensor-Technologie erkennt, wenn sich das Bügeleisen über deine Kleidung bewegt und gibt automatisch starken Dampf ab. Genieße müheloses und schnelles Bügeln, während das Bügeleisen sich um alles kümmert.
TurboPower-Dampfeinheit für ein verbessertes Bügelerlebnis und stärkeren Dampfausstoß ohne Unterbrechungen. Die TurboPower-Engine reduziert nasse Stellen auf deiner Kleidung beim Bügeln*, sodass sie direkt ohne weiteres Trocknen in den Kleiderschrank kann.
SteamGlide Elite ist unsere neueste und fortschrittlichste Technologie für ultimative Gleitfähigkeit und ausgezeichnete Kratzfestigkeit. Die fortschrittliche Nanotitan-Beschichtung sorgt für hervorragende Gleitfähigkeit auf allen Kleidungsstücken und liefert so die schnellsten Ergebnisse.
Bewertungen
im Vergleich zum PSG8000S
Im Vergleich zum MAX-Modus
Von einem externem Institut auf folgende Bakterien bei 1 Minute Dampfzeit geprüft: Escherichia coli ATCC 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231