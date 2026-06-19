Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß

Die neue PerfectCare Series 7000 wurde für müheloses Bügeln mit automatischem Dampfausstoß entwickelt. Mit unserer Bewegungssensor-Technologie wird beim Bügeln leistungsstarker automatischer Dampf freigesetzt. Die OptimalTEMP Technologie garantiert, dass keine Brandflecken auf bügelbaren Kleidungsstücken entstehen.