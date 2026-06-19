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  • Praktisch und leistungsstark
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7000 SeriesPerfectCare Dampfbügelstation

PSG7200/30

Praktisch und leistungsstark
Die neue PerfectCare 7000 Series wurde für deinen Komfort entwickelt. Das leichte und einfach zu handhabende Bügeleisen bietet hohe Dampfleistung, um schnell hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Die OptimalTEMP Technologie verhindert Brandflecken auf allen bügelbaren Stoffen.
Alle Vorteile anzeigen

Müheloses Bügeln. Ausgezeichnete Ergebnisse.

Praktisch und leistungsstark

  • Vertikaldampf-Funktion für Vorhänge und hängende Kleidung

  • Garantiert keine Brandflecken auf jeglicher Art von Kleidung dank OptimalTEMP

  • Dauerdampf von bis zu 160 g/min und Dampfstoß von 600 g

  • 1 Std. Bügeln mit großem 1,5-Liter-Wasserbehälter

TurboPower-Motor für kraftvollen Dampf

TurboPower-Motor für kraftvollen Dampf

TurboPower-Motor für ein verbessertes Bügelerlebnis und stärkeren Dampfausstoß ohne Unterbrechungen. Die TurboPower-Motor reduziert nasse Stellen auf deiner Kleidung beim Bügeln*, sodass sie direkt ohne weiteres Trocknen in den Kleiderschrank kann.

SteamGlide Elite Bügelsohle für optimale Gleitfähigkeit

SteamGlide Elite Bügelsohle für optimale Gleitfähigkeit

SteamGlide Elite ist unsere neueste und fortschrittlichste Technologie für ultimative Gleitfähigkeit und ausgezeichnete Kratzfestigkeit. Die fortschrittliche Nanotitan-Beschichtung sorgt für hervorragende Gleitfähigkeit auf allen Kleidungsstücken und liefert so die schnellsten Ergebnisse.

Der große Wasserbehälter mit 1,5 Liter Fassungsvermögen ermöglicht müheloses Nachfüllen.

Der große Wasserbehälter mit 1,5 Liter Fassungsvermögen ermöglicht müheloses Nachfüllen.

Bis zu 1 Stunde ununterbrochenes Bügeln dank des großen Wasserbehälters mit einem Fassungsvermögen von 1,5 l. Wenn der Wasserbehälter leer ist, wirst du durch einen Signalton und eine Anzeige daran erinnert, ihn nachzufüllen. Dies kannst du ganz einfach am Wasserhahn durch die große Einfüllöffnung tun.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. im Vergleich zum PSG8000S

  2. Im Vergleich zum MAX-Modus

  3. Von einem externem Institut auf folgende Bakterien bei 1 Minute Dampfzeit geprüft: Escherichia coli ATCC 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231.