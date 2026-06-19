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PSG7200/30
Vertikaldampf-Funktion für Vorhänge und hängende Kleidung
Garantiert keine Brandflecken auf jeglicher Art von Kleidung dank OptimalTEMP
Dauerdampf von bis zu 160 g/min und Dampfstoß von 600 g
1 Std. Bügeln mit großem 1,5-Liter-Wasserbehälter
TurboPower-Motor für ein verbessertes Bügelerlebnis und stärkeren Dampfausstoß ohne Unterbrechungen. Die TurboPower-Motor reduziert nasse Stellen auf deiner Kleidung beim Bügeln*, sodass sie direkt ohne weiteres Trocknen in den Kleiderschrank kann.
SteamGlide Elite ist unsere neueste und fortschrittlichste Technologie für ultimative Gleitfähigkeit und ausgezeichnete Kratzfestigkeit. Die fortschrittliche Nanotitan-Beschichtung sorgt für hervorragende Gleitfähigkeit auf allen Kleidungsstücken und liefert so die schnellsten Ergebnisse.
Bis zu 1 Stunde ununterbrochenes Bügeln dank des großen Wasserbehälters mit einem Fassungsvermögen von 1,5 l. Wenn der Wasserbehälter leer ist, wirst du durch einen Signalton und eine Anzeige daran erinnert, ihn nachzufüllen. Dies kannst du ganz einfach am Wasserhahn durch die große Einfüllöffnung tun.
Bewertungen
im Vergleich zum PSG8000S
Im Vergleich zum MAX-Modus
Von einem externem Institut auf folgende Bakterien bei 1 Minute Dampfzeit geprüft: Escherichia coli ATCC 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231.