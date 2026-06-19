Der große Wasserbehälter mit 1,5 Liter Fassungsvermögen ermöglicht müheloses Nachfüllen.

Bis zu 1 Stunde ununterbrochenes Bügeln dank des großen Wasserbehälters mit einem Fassungsvermögen von 1,5 l. Wenn der Wasserbehälter leer ist, wirst du durch einen Signalton und eine Anzeige daran erinnert, ihn nachzufüllen. Dies kannst du ganz einfach am Wasserhahn durch die große Einfüllöffnung tun.