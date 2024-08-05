ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß

Eingestellt

PerfectCare 7000 SeriesDampfbügelstation

PSG7130/20

4.6
| (21) Bewertungen | 95% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
Die PerfectCare 7000 Series wurde für deinen Komfort entwickelt. Mit unserer neuen Bewegungssensor-Technologie wird beim Bügeln leistungsstarker automatischer Dampf freigesetzt. Die OptimalTEMP Technologie garantiert, dass keine Brandflecken auf bügelbaren Kleidungsstücken entstehen.
Alle Vorteile anzeigen

Müheloses Bügeln. Ausgezeichnete Ergebnisse.

Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß

  • Intelligenter autom. Dampfausstoß

  • Garantiert keine Brandflecken*

  • Abnehmbarer Wasserbehälter für 1,8 l

  • Ultraleichtes Bügeleisen

OptimalTEMP Technologie – garantiert keine Brandflecken

OptimalTEMP Technologie – garantiert keine Brandflecken

Mit der OptimalTEMP Technologie erzielst du großartige Ergebnisse mit einer idealen Temperatureinstellung. Wir garantieren, dass dieses Bügeleisen keine Brandflecken auf bügelbaren Stoffen verursacht, selbst wenn es unbeaufsichtigt gelassen wird. Du kannst es problemlos auf der Kleidung oder dem Bügelbrett stehen lassen.

Leistungsstarker Dampfausstoß für Faltenentfernung

Leistungsstarker Dampfausstoß für Faltenentfernung

Starker, gleichmäßiger Dampfausstoß für effizientes Glätten von selbst hartnäckigen Falten auf dicken Stoffen.

Eine ideale Temperatureinstellung für alle bügelbaren Kleidungsstücke

Eine ideale Temperatureinstellung für alle bügelbaren Kleidungsstücke

Bügele alles von Jeans bis Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen, und garantiert entstehen keine Brandflecken. Dank OptimalTEMP brauchst du keinen Regler und musst keine Einstellungen vornehmen. Damit gehören das Vorsortieren der Wäsche und das Warten, bis das Bügeleisen aufgeheizt oder abgekühlt ist, der Vergangenheit an. Du bist jederzeit für jeden Stoff bereit.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

21

Bewertungen

95%

empfehlen dieses Produkt.

2

05/08/2024

Portugal

Portugal

Verifizierter Käufer

Excelente escolha

Muito prático de usar. Muito eficaz e rápido a estar disponível para usar.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor verfasst

06/05/2022

Portugal

Portugal

Produto seguro e eficaz

Considero este ferro de utilização muito fácil, e segura. O depósito de água é bastante grande (1,8L) e dá perfeitamente para um cesto cheio de roupa, sem ter de reabastecer. Aquece muito rapidamente, e o ferro pode ser pousado sobre os tecidos ou sobre a própria tábua, sem correr o risco que se queimem, graças ao seu controlo de temperatura consoante o movimento.

Vorteile

Grande concentração de vapor quando necessário, de utilização bastante segura, não é preciso regular a temperatura, pois essa função é automática. Quando não é necessário ter ligada a função de vapor automático, pode ser usado um botão sob a pega do ferro, que é acionado com o dedo indicador, e a saída de vapor é extremamente rápida, sai apenas enquanto pressionamos esse botão. Possui função vertical, o que é excelente quando apenas precisamos de esticar um pouco um vestido ou uma t-shirt.

Nachteile

É preciso esperar mais tempo do que num ferro corrente, para que arrefeça e seja armazenado em segurança. O cabo de vapor não é muito fácil de guardar, fica um pouco solto, quando a expectativa é que possa ser bem enrolado para se guardar.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor verfasst

03/05/2022

Portugal

Portugal

O produto supera todas as expetativas

Nunca pensei que passar a roupa pudesse ser uma tarefa tão rápida e prazerosa. Em menos de 15 minutos, consegui passar todas a roupa que guardara para passar durante o fim de semana e tudo impecável, sem vincos, uma maravilha.

Vorteile

Rapidez, Facilidade de utilização

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Auf allen bügelbaren Stoffen

  2. Bis zu 30 % weniger Energieverbrauch basierend auf IEC 60331-1, NORMAL-Modus im Vergleich zum MAX-Modus