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Max. 7,5 bar Druck
Dampfstoß von bis zu 500 g
Abnehmbarer Wasserbehälter für 1,8 l
Transportverriegelung
Selbst beim Multitasking oder im Falle von Ablenkungen bekommen deine Kleidungsstücke nie mehr Brandflecken. Dank unserer OptimalTEMP Technologie versprechen wir dir, dass dieses Dampfbügeleisen keine bügelbaren Stoffe verbrennt. Du kannst es sogar mit der Bügelsohle nach unten auf der Kleidung oder dem Bügelbrett stehen lassen. Keine Brandflecken, kein Glanz. Garantiert.
Sparen Sie sich einen mühsamen Zwischenschritt beim Bügeln. Sie müssen keine Stoffe vorsortieren oder Einstellungen ändern und warten, bis sich die Temperatur anpasst. Dank OptimalTEMP bügeln Sie alles von Jeansstoffen bis hin zu empfindlicher Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Jede Einstellung automatisch und sofort.
Möchtest du hartnäckige Falten mit Leichtigkeit bewältigen, verlasse dich auf unseren gleichmäßigen Dampfausstoß, der die schwere Arbeit für dich übernimmt. Setze bei Bedarf einen zusätzlichen Dampfstoß ein, und die Falten glätten sich fast von selbst. Auch zum Dampfbügeln senkrecht hängender Vorhänge oder zum Auffrischen hängender Kleidung eignet sich dies optimal.
Auszeichnungen
5.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Fanitzo
17/11/2022
Ελλάδα
Τ Ε Λ Ε Ι Ο ...!!!
Το σιδερωμα γινεται παιχνιδι . Ευκολο ελαφρυ σιδερωνει τελεια με ενα περασμα μονο . Το συνιστω ανεπιφυλακτα ...!!!
Vorteile
Υπερ .
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος verfasst
Ilias 13
11/12/2021
Ελλάδα
Εξαιρετικό
Εύκολος τρόπος σιδερώματος και στην χρήση και τα εξαρτήματα του καλής ποιότητας
Nachteile
Κουμπί για επιλογή σιδέρωμα σε ευαίσθητα ρουχα
Diese Bewertung wurde für PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος verfasst
Diese Bewertung wurde für PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος verfasst
Bis zu 30 % weniger Energieverbrauch basierend auf IEC 603311, im Vergleich zum FastCare Compact bei maximaler Einstellung