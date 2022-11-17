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  • Schnell und leistungsstark
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PerfectCare 7000 SeriesDampfbügelstation

PSG7028/30

5
| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Schnell und leistungsstark
Die PerfectCare 7000 Series wurde für Ihren Komfort entwickelt. Einfach zu handhaben mit abnehmbarem Wasserbehälter und leistungsstarkem Dampf, um schneller großartige Ergebnisse zu erzielen. Garantiert keine Brandflecken auf allen bügelbaren Kleidungsstücken dank OptimalTEMP.
Alle Vorteile anzeigen

mit großem, abnehmbarem Wasserbehälter

Schnell und leistungsstark

  • Max. 7,5 bar Druck

  • Dampfstoß von bis zu 500 g

  • Abnehmbarer Wasserbehälter für 1,8 l

  • Transportverriegelung

Garantiert keine Brandflecken

Garantiert keine Brandflecken

Selbst beim Multitasking oder im Falle von Ablenkungen bekommen deine Kleidungsstücke nie mehr Brandflecken. Dank unserer OptimalTEMP Technologie versprechen wir dir, dass dieses Dampfbügeleisen keine bügelbaren Stoffe verbrennt. Du kannst es sogar mit der Bügelsohle nach unten auf der Kleidung oder dem Bügelbrett stehen lassen. Keine Brandflecken, kein Glanz. Garantiert.

Keine Einstellungsänderung erforderlich

Keine Einstellungsänderung erforderlich

Sparen Sie sich einen mühsamen Zwischenschritt beim Bügeln. Sie müssen keine Stoffe vorsortieren oder Einstellungen ändern und warten, bis sich die Temperatur anpasst. Dank OptimalTEMP bügeln Sie alles von Jeansstoffen bis hin zu empfindlicher Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Jede Einstellung automatisch und sofort.

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenglättung

Möchtest du hartnäckige Falten mit Leichtigkeit bewältigen, verlasse dich auf unseren gleichmäßigen Dampfausstoß, der die schwere Arbeit für dich übernimmt. Setze bei Bedarf einen zusätzlichen Dampfstoß ein, und die Falten glätten sich fast von selbst. Auch zum Dampfbügeln senkrecht hängender Vorhänge oder zum Auffrischen hängender Kleidung eignet sich dies optimal.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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von 5

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Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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1

17/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Τ Ε Λ Ε Ι Ο ...!!!

Το σιδερωμα γινεται παιχνιδι . Ευκολο ελαφρυ σιδερωνει τελεια με ενα περασμα μονο . Το συνιστω ανεπιφυλακτα ...!!!

Vorteile

Υπερ .

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος verfasst

11/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό

Εύκολος τρόπος σιδερώματος και στην χρήση και τα εξαρτήματα του καλής ποιότητας

Nachteile

Κουμπί για επιλογή σιδέρωμα σε ευαίσθητα ρουχα

Diese Bewertung wurde für PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος verfasst

Diese Bewertung wurde für PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος verfasst

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  1. Bis zu 30 % weniger Energieverbrauch basierend auf IEC 603311, im Vergleich zum FastCare Compact bei maximaler Einstellung