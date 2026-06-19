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  • Bis zu 25 % weniger Zeit mit Bügeln verbringen*
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3000 SeriesDampfbügelstation

PSG3001/30

1 Auszeichnung

Bis zu 25 % weniger Zeit mit Bügeln verbringen*
Mit der 3000 Series Dampfbügelstation verbringst du weniger Zeit mit Bügeln und kannst dich länger an glatter, frisch gebügelter Kleidung erfreuen.
Alle Vorteile anzeigen

Bis zu 25 % weniger Zeit mit Bügeln verbringen*

  • Max. 6 bar Pumpendruck

  • 140 g/min Dauerdampf

  • Dampfstoß von 350 g

Starker Dampfstoß von 350g

Starker Dampfstoß von 350g

Starker Dampfstoß zur schnellen und effizienten Bewältigung Ihrer Bügelwäsche.

Langlebige und leicht gleitende Keramikbügelsohle

Langlebige und leicht gleitende Keramikbügelsohle

Die Keramikbügelsohle gleitet sanft über alle Stoffe. Zudem ist sie antihaftbeschichtet, kratzfest und einfach zu reinigen.

Schnelle Faltenentfernung mit 140 g/min Dauerdampf

Schnelle Faltenentfernung mit 140 g/min Dauerdampf

Der leistungsstarke, gleichmäßige Dampf entfernt Falten in allen Stoffen mit Leichtigkeit.

Technische Daten

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Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zum EasySpeed Dampfbügeleisen GC1742

  2. 30 % Wasser- und Stromeinsparung im Eco-Modus