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PSG3000/30
Max. 6 bar Pumpendruck
140 g/Min. Dauerdampf
Dampfstoß von 350 g
Starker Dampfstoß zur schnellen und effizienten Bewältigung Ihrer Bügelwäsche.
Die Keramikbügelsohle gleitet sanft über alle Stoffe. Zudem ist sie antihaftbeschichtet, kratzfest und einfach zu reinigen.
Dank ihrer kompakten Größe ermöglicht Ihnen die Dampfbügelstation ein müheloses und komfortables Bügelerlebnis.
Auszeichnungen
Bewertungen
Im Vergleich zum EasySpeed Dampfbügeleisen GC1742
30 % Wasser- und Stromeinsparung im Eco-Modus