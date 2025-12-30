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PSG3000/20
Max. 6 Bar Pumpendruck
Gleichmäßiger Dampfausstoß von 120 g/min
Dampfstoß von 350 g
Starker Dampfstoß zur schnellen und effizienten Bewältigung Ihrer Bügelwäsche.
Die Keramikbügelsohle gleitet sanft über alle Stoffe. Zudem ist sie antihaftbeschichtet, kratzfest und einfach zu reinigen.
Der starke konstante Dampfausstoß entfernt mit Leichtigkeit Falten aus allen bügelbaren Stoffen.
Auszeichnungen
1.0
von 5
1
Bewertung
Μαρ38
30/12/2025
Ελλάδα
Series 3000.το αγόρασα τώρα και είναι σκέτη απογοητευση..δεν βγάζει ατμό κ όταν βγάζει είναι για πολύ λίγο...τραγικό..
Diese Bewertung wurde für Series 3000 PSG3000/20 Γεννήτρια ατμού verfasst
Diese Bewertung wurde für Series 3000 PSG3000/20 Γεννήτρια ατμού verfasst
Im Vergleich zum EasySpeed Dampfbügeleisen GC1742
30 % Wasser- und Stromeinsparung im Eco-Modus