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3000 SeriesDampfbügelstation

PSG3000/20

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Bis zu 25 % weniger Zeit mit Bügeln verbringen*
Mit der 3000 Series Dampfbügelstation meistern Sie Ihre Bügelwäsche im Handumdrehen und haben so mehr Zeit, um stilvoll zu strahlen und Ihre frisch gebügelte Garderobe in vollen Zügen zu genießen.
Alle Vorteile anzeigen

Bis zu 25 % weniger Zeit mit Bügeln verbringen*

  • Max. 6 Bar Pumpendruck

  • Gleichmäßiger Dampfausstoß von 120 g/min

  • Dampfstoß von 350 g

Starker Dampfstoß von 350g

Starker Dampfstoß von 350g

Starker Dampfstoß zur schnellen und effizienten Bewältigung Ihrer Bügelwäsche.

Langlebige und leicht gleitende Keramikbügelsohle

Langlebige und leicht gleitende Keramikbügelsohle

Die Keramikbügelsohle gleitet sanft über alle Stoffe. Zudem ist sie antihaftbeschichtet, kratzfest und einfach zu reinigen.

Schnelles Glätten mit gleichmäßigem Dampfausstoß von 120 g/min

Schnelles Glätten mit gleichmäßigem Dampfausstoß von 120 g/min

Der starke konstante Dampfausstoß entfernt mit Leichtigkeit Falten aus allen bügelbaren Stoffen.

Technische Daten

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Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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Bewertung

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30/12/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Series 3000.το αγόρασα τώρα και είναι σκέτη απογοητευση..δεν βγάζει ατμό κ όταν βγάζει είναι για πολύ λίγο...τραγικό..

Diese Bewertung wurde für Series 3000 PSG3000/20 Γεννήτρια ατμού verfasst

Diese Bewertung wurde für Series 3000 PSG3000/20 Γεννήτρια ατμού verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zum EasySpeed Dampfbügeleisen GC1742

  2. 30 % Wasser- und Stromeinsparung im Eco-Modus