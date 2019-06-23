Ich hatte das Glück, dass mich Philips für den Produkttest für die Philips PR3110/00 InfraCare Infrarotlampe ausgewählt hat. Dadurch, dass ich ab und an Verspannungskopfschmerzen habe, war ich froh das Produkt testen zu dürfen. Beim letzten Kopfschmerz dachte ich mir, jetzt kann ich sie doch gleich mal testen und wurde positiv überrascht. Super finde ich, dass die Lampe unkompliziert in der Handhabung ist, kaum Platz braucht und auch schnell warm wird. Es war eine Wohltat. Der Kopfschmerz wurde durch die Wärme wirklich besser. In Zukunft werde ich die Lampe öfters verwenden – noch bevor der Schmerz erdrückend wird. Vor kurzem hatte ich einen grippalen Infekt (Nebenhölen verstopft und etsch Schleim im Hals), da dachte ich mir, dass ich doch auch die Lampe ausprobieren könnte. Immer wieder mal habe ich mich für ein paar Minuten davor gestellt und es wurde wirklich besser (auch der Schleim im Hals löste sich). Ich bin wirklich überzeugt und dachte nicht, dass eine Infrarotlampe ein sicherer Begleiter in Zukunft für mich sein wird, möchte sie nicht mehr missen.