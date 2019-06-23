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Eingestellt
150 W
Für zielgerichtete Behandlung
Verstellbarer Winkel
Die InfraCare PR3110 bietet eine effiziente und gezielte Behandlung, indem sie den lokalen Blutkreislauf für ein aktives Leben mit weniger Schmerzen erhöht. Die beruhigende Wärme lockert und entspannt Ihre Muskeln. Da Wärme das Körpergewebe flexibler macht, wirkt sie sich positiv auf die allgemeine Beweglichkeit aus und lindert Gelenkversteifungen.
InfraCare ermöglicht es dem Körper, auf natürliche Weise zu heilen. Das PR3110 InfraCare-Gerät lindert Ihre Schmerzen durch eine gezielte Behandlung und verbessert so Ihre Mobilität.
Bewährte, von Experten eingesetzte Technologie. Diese führt – wie klinisch erwiesen – zu besserer Gelenkfunktion.* InfraCare führt nachweislich bei 71 % der Patienten mit degenerativer Osteoarthritis und bei 72 % der Patienten mit Schmerzen im unteren Rücken zu erheblicher Schmerzlinderung.*
4.2
von 5
31
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Lola
23/06/2019
Österreich
Tolles Produkt!
Ich benutze die Infrarotlampe seit einem Monat, ich habe sie kostenlos im Rahmen eines Prdukttest erhalten. Ich leide regelmäßig unter Spannungskopfschmerzen, bereits nach wenigen Anwendungen konnte ich eine deutliche Verbesserung bemerken! Die Infrarotlampe ist leicht in der Handhabung, hat ein modernes Design. Einziger Kritikpunkt ist das Ticken! Ich würde das Produkt auf jeden Fall weiter empfehlen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PR3110/00 Infrarotlampe verfasst
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Susi84
19/03/2019
Österreich
Teil der Aktion
Sehr angenehm bei der Verwendung
Wir haben die Infrarotlampe kostenlos im Rahmen eines Produktests erhalten. Die Zustellung erfolgte rasch mittels Packet. Nach der Ersten Anwendung der Infrarotlampe waren meine Verspannungen im Nacken und Rückenbereich schon um einiges leichter. Bei regelmäßiger Anwendung, so gut wie beschwerdefrei! Tolles Design, positiv aufgefallen ist auch die Timerfunktion, einziges Manko: das Stromkabel könnte etwas länger ausfallen.
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ErikaM
19/03/2019
Österreich
Positiv überrascht
Ich hatte das Glück, dass mich Philips für den Produkttest für die Philips PR3110/00 InfraCare Infrarotlampe ausgewählt hat. Dadurch, dass ich ab und an Verspannungskopfschmerzen habe, war ich froh das Produkt testen zu dürfen. Beim letzten Kopfschmerz dachte ich mir, jetzt kann ich sie doch gleich mal testen und wurde positiv überrascht. Super finde ich, dass die Lampe unkompliziert in der Handhabung ist, kaum Platz braucht und auch schnell warm wird. Es war eine Wohltat. Der Kopfschmerz wurde durch die Wärme wirklich besser. In Zukunft werde ich die Lampe öfters verwenden – noch bevor der Schmerz erdrückend wird. Vor kurzem hatte ich einen grippalen Infekt (Nebenhölen verstopft und etsch Schleim im Hals), da dachte ich mir, dass ich doch auch die Lampe ausprobieren könnte. Immer wieder mal habe ich mich für ein paar Minuten davor gestellt und es wurde wirklich besser (auch der Schleim im Hals löste sich). Ich bin wirklich überzeugt und dachte nicht, dass eine Infrarotlampe ein sicherer Begleiter in Zukunft für mich sein wird, möchte sie nicht mehr missen.
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W. Siems, et al (2010): "Pain and mobility improvement and MDA plasma levels in degenerative osteoarthritis, low back pain, and rheumatoid arthritis after infrared A-irradiation", Acta Biochimica Polonica 57(3), 313-319