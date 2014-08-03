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Eingestellt
ORD7105C/10
Das Original-Radio
Mit diesem Philips Original-Radio können Sie Ihr Hörerlebnis vervollständigen. Mit dem Design im Stil des einzigartigen Philips Radios von 1955 gibt es iPods und iPhones wieder und lädt diese Geräte auf. Es verfügt außerdem über einen UKW-Stereotuner.
Sahne
Dockingstation für iPod/iPhone
Inspiriert durch Original-Radio von 1955 – Dieses Original-Radio ist eine Hommage an die ikonischen Elemente des legendären Philips Radios von 1955, auch bekannt als Philetta "254". Damals begeisterte dieses kompakte Radio seine Zuhörer mit seinem schlichten Design, großen Klang und kristallklaren Empfang. Die Radio-Geschichte von Philips begann bereits 1927. Im Laufe der Jahrzehnte sind viele Modelle zu berühmte Radio-Kultobjekten und Sammlerstücken geworden.
Die clever designte federgestützte Dockingstation ist für jedes iPod-/iPhone-Modell geeignet, und es werden keine speziellen Adapter benötigt. Das Gerät funktioniert bei den meisten Modellen sogar, wenn sich das Gerät in einer Hülle befindet – Stecken Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone ohne großes Hantieren in die Dockingstation und genießen Sie einfach Ihre Musik.
3.0
von 5
1
Bewertung
Kayan123
03/08/2014
Nederland
Het idee achter het toestel is goed.
Het toestel is een prima audiotoestel, ware daar niet de ingewikkelde instelling van de preset FM - zenders. Het is een crime! Blijkbaar is het toestel ontworpen om als docking-station te dienen. Als docking-station voldoet het toestel prima. Bij de meertalige beschrijving ontbreekt een Nederlandse-beschrijving. Dit is zeer lastig. Door de moeilijke instelling van de FM-zenders gebruikt schrijver dezes het toestel hoofdzakelijk als oplaadtoestel van de iPhone en het luisteren van muziek via de iPhone.
Diese Bewertung wurde für ORD7105C Original-radio verfasst
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