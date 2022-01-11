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  • Präzision dank Edelstahlklingen
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All-in-One TrimmerSerie 9000

MG9553/15

4.4
| (466) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.
Präzision dank Edelstahlklingen
Kreieren Sie mit dem ultimativen Rasur- und Pflegeset für Gesicht, Haare und Körper Ihren eigenen Look. Unser fortschrittlichster Trimmer aus Edelstahl und der OneBlade sorgen in Kombination für ultrapräzise Trimmergebnisse und Styles. Damit steht Ihrem persönlichen Look nichts mehr im Weg.
Alle Vorteile anzeigen

Präzise Trimmergebnisse, scharfe Konturen und angenehme Rasur

Präzision dank Edelstahlklingen

  • Das ultimative Rasur- und Pflegeset

  • 20-in-1: Gesicht, Haar und Körper

  • Kammaufsatz für präzises Trimmen

  • Einzigartige OneBlade-Technologie

Gleichmäßiges Trimmen in nur einem Zug

Gleichmäßiges Trimmen in nur einem Zug

Der patentierte Kammaufsatz für präzises Trimmen bietet 11 Längeneinstellungen zwischen 1 und 3 mm für ein gleichmäßiges Trimmergebnis in der gewünschten Haarlänge.

OneBlade für saubere Linien und scharfe Konturen

Die leistungsstarke Schneideeinheit (6000 Bewegungen pro Minute) bewältigt selbst lange Haare und schützt Ihre Haut dank der Gleitbeschichtung und der abgerundeten Spitzen für ein angenehmes Rasieren und Stylen Ihres Barts. Kreieren Sie saubere Konturen an Wangen, Kinn und Hals für präzise Bartstyles.

Dauerhafte Leistung für präzise Ergebnisse

Dauerhafte Leistung für präzise Ergebnisse

Die Edelstahlklingen des Trimmers bleiben so scharf wie am ersten Tag und bieten dauerhafte Leistung ganz ohne Öl.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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4.4

von 5

466

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

11/01/2022

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Das Produkt ist perfekt

ich bin begeistert sehr leicht zum handhaben uns sehr sanft bei der Rasur

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 9000 MG9710/90 12-in-1, für Gesicht, Haare und Körper verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 9000 MG9710/90 12-in-1, für Gesicht, Haare und Körper verfasst

08/02/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Tolles Gerät

Das Gerät ist sehr handlich und macht was es soll, der Akku hält sehr gut

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 9000 Series MG9561/30 23-in-1-Trimmer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 9000 Series MG9561/30 23-in-1-Trimmer verfasst

11/02/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Tolle Geräte

Beide Geräte liegen super in der Hand. Sind sehr sanft zur Haut und tun, was sie sollen...sie schneiden/trimmen und rupfen nicht. Vollste Zufriedenheit!

Vorteile

Tun, was sie sollen

Nachteile

Bisher nichts aufgefallen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG9540/15 Serie 9000 verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG9540/15 Serie 9000 verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes

  2. Im Vergleich zum Philips All-in-One-Trimmer ohne 41-mm-Schneideeinheit