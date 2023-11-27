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Klingen mit abgerundeten Spitzen
Selbstschärfende Klingen
LED "Ladevorgang läuft" und "Akkustand niedrig"
Anpassbarer Kammaufsatz (3–7 mm)
Unser Trimmer verfügt über 8 Aufsätze, mit denen Sie Ihr Gesichtshaar trimmen und stylen, Ihr Kopfhaar kürzen und Ihre Körperbehaarung pflegen können, sodass Sie alle Ihre Pflegeanforderungen optimal erfüllen können.
Die Klingen und Bartkämme des Trimmers sorgen für saubere, gerade Linien, damit Sie ganz leicht Ihren idealen Look erreichen.
Befestigen Sie den Haarschneidekamm, und wählen Sie aus den verschiedenen Längeneinstellungen, um Ihre Frisur zu Hause einfach selbst zu pflegen.
4.2
von 5
706
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Hubsi1288
27/11/2023
Österreich
Verifizierter Käufer
Geiles Produkt
Ich liebe ALLE PHILIPS RASIERER Aber dieser ist klein und liegt gut in der Hand Akku hält lange
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 MG3740/15 9-in-1, für Gesicht und Haare verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 MG3740/15 9-in-1, für Gesicht und Haare verfasst
Liberal46-1972
09/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
so, wie es sein soll.
sehr handlich, schneidet gut und scharf, wie man es von einem neuen Gerät erwartet.
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 6-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-07-04
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 6-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-07-04
gjkgroup
10/03/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einmal aufladen und es hält lange.
Es erfüllt meine Bedürfnisse perfekt. Es hat viele verschiedene Funktionen.
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 3000 Series MG3940/15 8-in-1-Trimmer verfasst
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 3000 Series MG3940/15 8-in-1-Trimmer verfasst
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