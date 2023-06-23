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Multigroom series 1000Besonders präziser Bartstyler

MG1100/16

4.2
| (57) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.
Präzise Kanten und Konturen
Der Philips Multigroom der 1000er Serie sorgt für Leistung und Präzision beim Trimmen, Stylen und Rasieren Ihres Gesichtshaars. Trimmen und stylen Sie Ihren Bart gleichmäßig dank fortschrittlichem DualCut-Trimmer mit Kammaufsätzen. Definieren Sie präzise Linien, Kanten und Konturen mit dem Detailrasierer.
Alle Vorteile anzeigen

Trimmen, Stylen und Rasieren von Gesichtshaar für optimalen Style

Präzise Kanten und Konturen

  • DualCut-Präzisionstrimmer

  • Detailrasiereraufsatz

  • Vollständig abwaschbar, AA-Batterie

  • 3 Präzisionskämme

Präzisionstrimmer für perfekte Ergebnisse im Gesicht

Präzisionstrimmer für perfekte Ergebnisse im Gesicht

Der Präzisionstrimmer mit 21 mm Schnittbreite und guter Sichtbarkeit unterstützt Sie bei der gleichmäßigen und passenden Pflege des Gesichtshaars (Dreitagebart, Spitzbart, Koteletten, Nacken oder Schnurrbart).

Schärfere Klingen* für perfekte Kanten mit DualCut-Technologie

Schärfere Klingen* für perfekte Kanten mit DualCut-Technologie

Fortschrittliche DualCut-Technologie kombiniert eine doppelt geschärfte Schneideeinheit mit verringerter Reibung.

Detailrasierer für perfekte Linien und Konturen

Detailrasierer für perfekte Linien und Konturen

Der hautfreundliche Detailrasierer mit 21 mm wurde speziell für kleine Flächen entworfen und bietet so mehr Präzision als eine Klinge, für eine saubere Rasur selbst an schwer erreichbaren Stellen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.2

von 5

57

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

23/06/2023

Deutschland

Deutschland

perfekter Multigroom mit großer Vielfalt

der Philips Multigroom Bartstyler hat durch seine beiliegenden Ansätze eine vielfältige Einmsatzmöglichkeit. Für mich wichtig waren die unterschiedlichen Längenaufsätze zum Trimmen des Bartes. Hier hat man ausreichende Auswahl zwischen den Größen S, M und L. Sehr hilfreich und häufig in der Nutzung bei mir war auch der kleine schmale, "normale" Rasiereraufsatz. Hiermit kann man ideal die Konturen glatt nachrasieren. Das wechseln der verschiedenen Aufsätze erfolgt sehr schnell und einfach. Auch der Wechsel des Trimm- und Rasier Aufsatz geht schnell mittels einer Drehbewegung. Die Materialien fühlen sich alles sehr wertig an und sind sauber verarbeitet. Bei Betrieb ist der Multigroom im Vergleich zu anderen Produkten der gleichen Kategoerie angenehm leise.

Vorteile

schnelles Wechseln der Aufsätze, verhältnismäßig Leise

Nachteile

Batteriebetrieb statt Akku

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 1000 MG1100/16 Besonders präziser Bartstyler verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 1000 MG1100/16 Besonders präziser Bartstyler verfasst

22/06/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Gerät, sehr gute Ergebnisse

Der Rasierer liegt sehr gut in der Hand. Die Aufsätze sind einfach zu wechseln. Die Rasur ist top. Das Gerät ist absolut zu empfehlen.

Vorteile

Sehr gute Rasur

Nachteile

Eigentlich keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 1000 MG1100/16 Besonders präziser Bartstyler verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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19/06/2023

Deutschland

Deutschland

Super Gerät

Nach zwei Wochen ausführlichem Testen des Multigroom series 1000 bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät. Der. Rasierer kam gut verpackt an und hat bereits eine passende Batterie im Lieferumfang erhalten. Die im Lieferumfang enthaltenen Aufsätze machen total Sinn und gewährleisten für jeden Barttyp die richtige Einstellung. Der Zusammenbau des Geräts ist trotz beiliegender Anleitung sehr einfach und selbsterklärend. Der Rasierer liegt wunderbar in der Hand und wirkt gut und wertig verarbeitet. Der Rasierer leistet wirklich hervorragende Arbeit beim Rasieren von Konturen, und ist bisher von allen Rasierern, die ich getestet habe mit Abstand der Beste. Durch die schmale Schnittbreite kann man sehr präzise arbeiten und es ist aufgrund der hochwertigen Klingen kein lästiges Nachrasieren notwendig. Der Bartstyler ist seither von meiner täglichen Routine nicht mehr wegzudenken. Die Reinigung ist auch aufgrund der Größe und des mitgelieferten Reinigungspinsels kinderleicht. Die Akku bzw. Batterielaufzeit kann ich nach 2 Wochen noch nicht bewerten. Dennoch ist es durch den Batteriebetrieb sehr angenehm, auf eine weitere Ladestation und ein weiteres Kabel im Bad zu verzichten. Der einzige Punkt zur Verbesserung dieses leistungsstarken Produkts, wäre ein kleines Täschchen oder Etui für die zahlreichen Aufsätze für Reisen. Dennoch kann man das bei dem fairen niedrigen Preis auch nicht erwarten.

Vorteile

Leistungsstark, gute Handhabung, Präzise

Nachteile

Kein Etui für viel Zubehör

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 1000 MG1100/16 Besonders präziser Bartstyler verfasst

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  1. Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger