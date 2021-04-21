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  • Entspannen Sie sich mit hervorragender Musik
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Eingestellt

Mini-Stereoanlage

MCM2300/12

3.1
| (21) Bewertungen
Entspannen Sie sich mit hervorragender Musik
Geben Sie Ihre Lieblingsmusik auf diesem kompakten All-in-one-Musiksystem von Philips mit USB, Audio-Eingang und CD-Wiedergabe wieder. Genießen Sie kräftigen Sound mit Bassreflex-Lautsprechern und digitaler Sound-Kontrolle für optimierte Klangeinstellungen.
Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Entspannen Sie sich mit hervorragender Musik

  • CD, MP3-CD, USB, UKW

  • USB-Anschluss zum Laden

  • Max. 15 W

15 W maximale Ausgangsleistung

Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.1

von 5

21

Bewertungen

21/04/2021

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Compact en een heel mooie uitstraling !

Een zeer prettig en compact apparaat, simpel maar fraai vorm gegeven,

Vorteile

Makkelijk bedienbaar en een fantastisch geluid.

Nachteile

Geen !

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM2300 Micromuzieksysteem verfasst

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16/07/2019

Nederland

Nederland

Prijs-prestatie verhouding is uitstekend

Goed, gemakkelijk en goedkoop met meerdere mogelijkheden

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Diese Bewertung wurde für MCM2300 Micromuzieksysteem verfasst

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30/10/2017

Nederland

Nederland

goed geluid en eenvoud

twee setjes gekocht voor op de kinderkamers. mooi geluid makkelijk te bedienen en usb is ideaal. Top setje voor dit geld.

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Diese Bewertung wurde für MCM2300 Micromuzieksysteem verfasst

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