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Eingestellt

Klassisches Micro-Soundsystem

MCM166/12

4.2
| (24) Bewertungen | 96% empfehlen dieses Produkt.
Begeistert von Sound
Erfreuen Sie sich an fantastischem Sound mit der kompakten und stilvollen klassischen Mini Stereoanlage von Philips. Genießen Sie Ihre liebsten MP3-CDs und USB Direct mit kraftvollem Dynamic Bass Boost.
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Entspannen Sie mit großartiger Musik

Begeistert von Sound

  • 10 W

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

24

Bewertungen

96%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

14/10/2022

United Kingdom

United Kingdom

Lasted me over 10 years

Absolutely amazing. Lasted me since i was a kid, proper good sterio

Vorteile

Aux cd radio

Nachteile

Not bluetooth

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM166 Micro Hi-Fi System verfasst

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Diese Bewertung wurde für MCM166 Micro Hi-Fi System verfasst

08/09/2020

España

España

Sin palabras, magnífica!!!!

Es superligera y fácil de manejar. El modelo me lo compré hace ya 11 años, y todavía no ha pisado ningún taller de electrónica. He salido muy feliz con la philips mcm 166,es uno de los últimos modelos de microcadena que ha salido sin defectos. Ya a partir de 2010 me compré otro modelo de philips y ahí empezó la pesadilla de los constantes saltos de pistas en cds, cosa que la philips mcm 166 no hace,y es fabricado en 2009. Yo le doy el máximo de estrellas porque lo vale, una philips como las de antes,así es la mcm 166,muy duradera y de calidad óptima.

Vorteile

Todo

Nachteile

Nada

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM166 Microcadena clásica verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM166 Microcadena clásica verfasst

06/11/2019

España

España

Es la microcadena mas bonita y lucida de philips

Me encanta su pantalla azul y lo compacta que es. Es su finura y su perfecto funcionamiento lo que me fascinó. Chapó por philips.

Vorteile

Todo

Nachteile

Nada

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Diese Bewertung wurde für MCM166 Microcadena clásica verfasst

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Diese Bewertung wurde für MCM166 Microcadena clásica verfasst

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