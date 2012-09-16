Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
Begeistert von Sound
Erleben Sie zu Hause Sound in Kinoqualität – mit dem Philips DVD Komponenten-Microsystem. Schließen Sie es zur Foto- und MP3-/WMA-Musikwiedergabe mit ausgezeichneter Klangqualität einfach an ein USB-fähiges Gerät an. Das überzeugende Klangerlebnis und die Gesamtausgangsleistung von 100 W RMS werden Sie überzeugen.
100 W
Das motorgesteuerte CD-Fach auf der Vorderseite verleiht dem ohnehin schlanken Design dieses Geräts noch das gewisse Etwas. Die elegante und gleichzeitig funktionale Abdeckung des CD-Fachs gleitet auf Knopfdruck nach oben oder unten, wann immer Ihnen danach ist, Ihre Musikauswahl zu ändern. Lehnen Sie sich einfach zurück, und genießen Sie den dynamischen Sound, während Sie durch das transparente Fenster die Disc beobachten können.
Im Tonspektrum sind hohe und tiefe Tonfrequenzen für das menschliche Ohr kaum hörbar, insbesondere bei niedriger Lautstärke. Durch Aktivieren der Lautstärkefunktion werden Bass und Höhe verstärkt, um ein insgesamt ausgewogeneres Klangbild zu gewährleisten.
Der Philips Player ist mit den gängigsten DVD- und CD-Formaten kompatibel. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) und Picture CD können mit dem Player wiedergegeben werden. SVCD steht für "Super Video CD". Die Qualität einer SVCD ist wesentlich höher als die einer VCD, besonders die Bildschärfe ist aufgrund der höheren Auflösung erheblich besser. Dank DivX®-Unterstützung können Sie DivX®-kodierte Videos genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos, auf Datenträgern wie CD-R/RW und beschreibbaren DVDs gespeichert werden können.
3.7
von 5
15
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
thira
16/09/2012
Deutschland
dieses produkt ist einfach super und auch sehr benutzerfreundlich
-sehr guter klang -einfach zu bedienen -schönes,ansprechendes design
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCD712 DVD Komponenten-Microsystem verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCD712 DVD Komponenten-Microsystem verfasst
Stone
02/12/2013
België
Het product is zoals je van PHILIPS mag verwachten,uitstekend!!!
Prachtig apparaat,gemak van bedienen,doet wat moet,raad ik iedereen aan,geluid en design zijn subliem!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp verfasst
h3orko
24/06/2013
Nederland
betaalbaar music center, met zeer goede prestaties.
presets van de zenders niet intuïtief, verder prima product. In combinatie met een blue-tooth (logitech) reciever spelen we via de ipad onze gehele muziekcollectie af. Het geluid is goed en de bediening prima.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp verfasst