ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Hauptbild
  • Produktfoto von vorne
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Hauptbild

Eingestellt

DVD Komponenten-Microsystem

MCD712/12

3.7

| (15) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.

Begeistert von Sound

Erleben Sie zu Hause Sound in Kinoqualität – mit dem Philips DVD Komponenten-Microsystem. Schließen Sie es zur Foto- und MP3-/WMA-Musikwiedergabe mit ausgezeichneter Klangqualität einfach an ein USB-fähiges Gerät an. Das überzeugende Klangerlebnis und die Gesamtausgangsleistung von 100 W RMS werden Sie überzeugen.

Alle Vorteile anzeigen

Entspannen Sie mit großartiger Musik und Filmen

Begeistert von Sound

  • 100 W

Motorisierte CD-Lade für bequemen Zugriff

Das motorgesteuerte CD-Fach auf der Vorderseite verleiht dem ohnehin schlanken Design dieses Geräts noch das gewisse Etwas. Die elegante und gleichzeitig funktionale Abdeckung des CD-Fachs gleitet auf Knopfdruck nach oben oder unten, wann immer Ihnen danach ist, Ihre Musikauswahl zu ändern. Lehnen Sie sich einfach zurück, und genießen Sie den dynamischen Sound, während Sie durch das transparente Fenster die Disc beobachten können.

Bass- und Höhenverstärkung

Im Tonspektrum sind hohe und tiefe Tonfrequenzen für das menschliche Ohr kaum hörbar, insbesondere bei niedriger Lautstärke. Durch Aktivieren der Lautstärkefunktion werden Bass und Höhe verstärkt, um ein insgesamt ausgewogeneres Klangbild zu gewährleisten.

Wiedergabe von DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) und Picture CD

Wiedergabe von DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) und Picture CD

Der Philips Player ist mit den gängigsten DVD- und CD-Formaten kompatibel. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) und Picture CD können mit dem Player wiedergegeben werden. SVCD steht für "Super Video CD". Die Qualität einer SVCD ist wesentlich höher als die einer VCD, besonders die Bildschärfe ist aufgrund der höheren Auflösung erheblich besser. Dank DivX®-Unterstützung können Sie DivX®-kodierte Videos genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos, auf Datenträgern wie CD-R/RW und beschreibbaren DVDs gespeichert werden können.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

15

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

2

16/09/2012

Deutschland

Deutschland

dieses produkt ist einfach super und auch sehr benutzerfreundlich

-sehr guter klang -einfach zu bedienen -schönes,ansprechendes design

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCD712 DVD Komponenten-Microsystem verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCD712 DVD Komponenten-Microsystem verfasst

02/12/2013

België

België

Het product is zoals je van PHILIPS mag verwachten,uitstekend!!!

Prachtig apparaat,gemak van bedienen,doet wat moet,raad ik iedereen aan,geluid en design zijn subliem!!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp verfasst

24/06/2013

Nederland

Nederland

betaalbaar music center, met zeer goede prestaties.

presets van de zenders niet intuïtief, verder prima product. In combinatie met een blue-tooth (logitech) reciever spelen we via de ipad onze gehele muziekcollectie af. Het geluid is goed en de bediening prima.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.