Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
11972U2510C2
11972U2510
11972U2510C2
Lampentyp: H7, H18
Warmweißes Licht mit 3500 K
Über 80 % mehr Helligkeit
Easy-Fit-LED-Lampe
Anzahl der Lampen: 2
Rüsten Sie Ihre Scheinwerfer auf, ohne Kompromisse bei Ihrem Look einzugehen! Philips Ultinon Classic LED-Lampen erzeugen ein elegantes, warmweißes Licht, das mit anderen Halogenscheinwerfern vergleichbar ist und Ihrem Auto einen zeitlosen Look verleiht. Passen Sie sie farblich an Ihre anderen Frontscheinwerfer an und profitieren Sie gleichzeitig von der verbesserten Helligkeit der LEDs. Erleben Sie die perfekte Mischung aus klassischem Stil und moderner Technologie.
Philips Ultinon Classic LED-Lampen wurden entwickelt, um eine hochwertigere Lichtstrahlleistung im Vergleich zu Halogenlampen in einem kompakten, universellen Format zu bieten. Mit den neuesten Innovationen in der LED-Technologie bieten sie den gleichen Lichtstrom wie Standard-ECE-Halogenlampen, verbessern jedoch die Strahlleistung bei einem geringeren Energieverbrauch deutlich. Mit bis zu 80 % zusätzlicher Helligkeit* bieten die Philips Ultinon Classic LED-Lampen Fahrern eine bessere Sicht auf die Straße, erleichtern die Erkennung von Hindernissen und sorgen so für mehr Fahrsicherheit.
Mit den Philips Ultinon Classic LED-Lampen geht der Einbau so schnell und einfach, dass das Nachrüsten zum Kinderspiel wird! Es sind keine Kompatibilitätsprüfungen oder Adapterringe erforderlich: Die Philips Ultinon Classic LED-Lampen sind mit einem ultrakompakten Gehäuse und einer integrierten IEC 60061-kompatiblen Basis ausgestattet. Ihr Direkteinbau-Design hat die gleichen Eigenschaften wie Halogenlampen und ermöglicht so eine einfache Installation an schwer erreichbaren Stellen. Sie passen problemlos in Fahrzeuge mit H3-Scheinwerfern und gewährleisten eine umfangreiche Kompatibilität mit den meisten Fahrzeugmodellen*.
3.8
von 5
256
Bewertungen
Saarländer
19/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Fahren in einer neuen Lichtliga
Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Date of Use 2026-06-14
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Date of Use 2026-06-14
SteffiL.
02/05/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Qualität
Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Date of Use 2026-03-30
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Date of Use 2026-03-30
Autowolf
16/04/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Nicht mehr wegzudenken
Die Lampen habe ich für einen VWT4 gekauft, in dem vorher schon stärkere Night Breaker Lampen verwendet wurden. Bei Nachtfahrten besonders bei schlechtem Wetter war die Leistung besser als bei Standard H4, aber im Vergleich zu modernen Leuchtmitteln schwächer. Ich habe daher die Ultinon Pro6000 boost gekauft . Der Einbau war nicht anders als bei herkömmlichen H4, da die Ultinon die gleiche Größe haben und daher sehr einfach zu tauschen sind. Der erste Lichttest bei Dämmerung war schon phänomenal. Seitdem haben wir schon einige Nachtfahrten auch bei schlechtem Wetter hinter uns gebracht und haben eine Lichtausbeute wie bei modernen Scheinwerfern. Der Effekt ist unbezahlbar, aber der Preis nicht viel höher als für hochwertige H4 mit Glühlampen. Absolut zu empfehlen und ein Sicherheitsplus zu einem fairen Preis
Vorteile
Ohne Aufwand einzubauen, einfach austauschen
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Entspricht nicht den ECE-R37-Vorschriften. Nur für den Einsatz im Gelände.
Im Vergleich zum gesetzlichen Standard für Halogenlampen.
2 Jahre Garantie. Besuchen Sie philips.com/auto-warranty, um mehr über unsere Garantierichtlinien zu erfahren. Die Garantie von Philips deckt Herstellungsfehler ab und ist nur für nicht kommerzielle Zwecke bestimmt.