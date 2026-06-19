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ProfessionalMDLS CRI MATCHLINE LPL41 ERSATZTEIL

LPL27SPAREX1

Besser sehen, besser arbeiten
Dieses multidirektionale Modul ist robust und im Freihandbetrieb verwendbar und bietet Ihnen optimale Sicht ohne Schatten.
Alle Vorteile anzeigen

All-in-one-Beleuchtungssystem für Fachleute

Besser sehen, besser arbeiten

  • Hochwertige LED

  • 250 lm (Boost) und 120 lm (Eco)

  • 1 aufladbares Ersatzmodul

  • Verbessertes Farbschema

Verbessertes Farbschema für einfache Positionierung

Verbessertes Farbschema für einfache Positionierung

Dank des neuen Farbschemas verfügt die Lampe über eine verbesserte, visuelle Signatur und kann ganz leicht gesehen werden. Verlieren Sie nie wieder Ihre Lampe.

Lichtleistung für ein Modul: bis zu 250 Lumen

Jedes Modul der MDLS-Lösung bietet eine Lichtleistung von 120 (250) Lumen im normalen (Boost-) Modus. Im normalen Modus (Boost-) Modus leuchtet das Licht 6 (3) Stunden lang.

Hochwertiges LED-Licht, bis zu 350 Lumen

Die leistungsstarke LED ist speziell für ein besonders effizientes Licht mit einer hohen Lichtstromdichte entwickelt worden, um den Lichtstrahl für die Anwendung in Umgebungen steuern zu können, in denen eine Ausrichtung des Lichts und eine hohe Lichtleistung notwendig ist.

Technische Daten

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