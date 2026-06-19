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Eingestellt
LPL27SPAREX1
Hochwertige LED
250 lm (Boost) und 120 lm (Eco)
1 aufladbares Ersatzmodul
Verbessertes Farbschema
Dank des neuen Farbschemas verfügt die Lampe über eine verbesserte, visuelle Signatur und kann ganz leicht gesehen werden. Verlieren Sie nie wieder Ihre Lampe.
Jedes Modul der MDLS-Lösung bietet eine Lichtleistung von 120 (250) Lumen im normalen (Boost-) Modus. Im normalen Modus (Boost-) Modus leuchtet das Licht 6 (3) Stunden lang.
Die leistungsstarke LED ist speziell für ein besonders effizientes Licht mit einer hohen Lichtstromdichte entwickelt worden, um den Lichtstrahl für die Anwendung in Umgebungen steuern zu können, in denen eine Ausrichtung des Lichts und eine hohe Lichtleistung notwendig ist.
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