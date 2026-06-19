Hochwertiges LED-Licht, bis zu 350 Lumen

Die leistungsstarke LED ist speziell für ein besonders effizientes Licht mit einer hohen Lichtstromdichte entwickelt worden, um den Lichtstrahl für die Anwendung in Umgebungen steuern zu können, in denen eine Ausrichtung des Lichts und eine hohe Lichtleistung notwendig ist.