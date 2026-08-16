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Philips Sonicare DiamondClean 9000Wiederaufladbare Zahnbürste

HX9913/18

HX991B

4.2

| (1581) Bewertungen | 84% empfehlen dieses Produkt.

Komplette Pflege für Ihre Mundhygiene

Genießen Sie die umfassende Mundpflege mit der elektrischen Philips Sonicare DiamondClean Zahnbürste – entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen. Die App-Technologie verfolgt Ihre Putzgewohnheiten und hilft Ihnen, sich um Ihre Mundgesundheit zu kümmern.

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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Entfernt sanft bis zu 10 x mehr Plaque*

Komplette Pflege für Ihre Mundhygiene

  • 10 x mehr Plaque-Entfernung*

  • Entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen**

  • Drucksensor

  • 4 Putzmodi, 3 Intensitäten

Entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen in 3 Tagen*

Entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen in 3 Tagen*

Für eine gründliche Reinigung ist ein besonderer Ansatz erforderlich. Dieser C3-Bürstenkopf hat dichte, steife Borsten in der Mitte in fünfeckiger Form, um Ihre Zähne aufzuhellen und zu polieren. So können Sie bis zu 100 % mehr Verfärbungen in drei Tagen entfernen. Außerdem wird bis zu 10 Mal mehr Plaque entfernt als mit einer Handzahnbürste.

Sonicare Flüssigkeitsströmung

Sonicare Flüssigkeitsströmung

Die Philips Sonicare Zahnbürsten reinigen und pflegen sanft und zugleich effizient Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch mit bis zu 62.000 Borstenbewegungen. Die Sonicare Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigung durch die Borsten, indem Flüssigkeit bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gespült wird.

Schützen Sie Ihr Zahnfleisch mit unserem Drucksensor

Schützen Sie Ihr Zahnfleisch mit unserem Drucksensor

Es passiert schnell, dass man beim Zähneputzen zu starken Druck ausübt. Daher verfügt diese Philips Sonicare Zahnbürste über einen intelligenten optischen Sensor, der übermäßigen Druck erkennt. Wenn Sie beim Zähneputzen zu starken Druck ausüben, werden Sie durch sanfte Vibrationen daran erinnert, den Druck zu verringern, damit Ihr Zahnfleisch geschützt bleibt.

Technische Daten

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4.2

von 5

1581

Bewertungen

84%

empfehlen dieses Produkt.

16/08/2026

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Einfach nur klasse

Wir lieben die Zahnbürste, kann sie jeden empfehlen

Diese Bewertung wurde für DiamondClean 9000 HX9911/09 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Schwarz verfasst

Datum der Benutzung 2026-08-16

Diese Bewertung wurde für DiamondClean 9000 HX9911/09 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Schwarz verfasst

Datum der Benutzung 2026-08-16

19/01/2026

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Empfehlenswert

Innovatives Produkt, beliebt bei meiner Tochter, da das Aufladen mit dem Glas 'toller' ist, als mit den üblichen Ladestationen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean 9000 HX9911/27 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Weiß verfasst

Datum der Benutzung 2024-12-19

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean 9000 HX9911/27 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Weiß verfasst

Datum der Benutzung 2024-12-19

17/05/2025

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

In der Anwendung einfach, Wirkung eirklich pberraschend gut

Diese Bewertung wurde für DiamondClean 9000 HX9911/09 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Schwarz verfasst

Datum der Benutzung 2024-04-17

Diese Bewertung wurde für DiamondClean 9000 HX9911/09 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Schwarz verfasst

Datum der Benutzung 2024-04-17

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. im Vergleich zu einer Handzahnbürste.

  2. im White+ Modus unter Verwendung einer führenden Zahnpasta zur Zahnaufhellung in 3 Tagen.