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HX9913/18
HX991B
Komplette Pflege für Ihre Mundhygiene
Genießen Sie die umfassende Mundpflege mit der elektrischen Philips Sonicare DiamondClean Zahnbürste – entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen. Die App-Technologie verfolgt Ihre Putzgewohnheiten und hilft Ihnen, sich um Ihre Mundgesundheit zu kümmern.
10 x mehr Plaque-Entfernung*
Entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen**
Drucksensor
4 Putzmodi, 3 Intensitäten
Für eine gründliche Reinigung ist ein besonderer Ansatz erforderlich. Dieser C3-Bürstenkopf hat dichte, steife Borsten in der Mitte in fünfeckiger Form, um Ihre Zähne aufzuhellen und zu polieren. So können Sie bis zu 100 % mehr Verfärbungen in drei Tagen entfernen. Außerdem wird bis zu 10 Mal mehr Plaque entfernt als mit einer Handzahnbürste.
Die Philips Sonicare Zahnbürsten reinigen und pflegen sanft und zugleich effizient Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch mit bis zu 62.000 Borstenbewegungen. Die Sonicare Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigung durch die Borsten, indem Flüssigkeit bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gespült wird.
Es passiert schnell, dass man beim Zähneputzen zu starken Druck ausübt. Daher verfügt diese Philips Sonicare Zahnbürste über einen intelligenten optischen Sensor, der übermäßigen Druck erkennt. Wenn Sie beim Zähneputzen zu starken Druck ausüben, werden Sie durch sanfte Vibrationen daran erinnert, den Druck zu verringern, damit Ihr Zahnfleisch geschützt bleibt.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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4.2
von 5
1581
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
Manschi76
16/08/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Einfach nur klasse
Wir lieben die Zahnbürste, kann sie jeden empfehlen
Diese Bewertung wurde für DiamondClean 9000 HX9911/09 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Schwarz verfasst
Datum der Benutzung 2026-08-16
Diese Bewertung wurde für DiamondClean 9000 HX9911/09 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Schwarz verfasst
Datum der Benutzung 2026-08-16
Iloba74
19/01/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Empfehlenswert
Innovatives Produkt, beliebt bei meiner Tochter, da das Aufladen mit dem Glas 'toller' ist, als mit den üblichen Ladestationen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean 9000 HX9911/27 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Weiß verfasst
Datum der Benutzung 2024-12-19
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean 9000 HX9911/27 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Weiß verfasst
Datum der Benutzung 2024-12-19
Nhosnelle
17/05/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
In der Anwendung einfach, Wirkung eirklich pberraschend gut
Diese Bewertung wurde für DiamondClean 9000 HX9911/09 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Schwarz verfasst
Datum der Benutzung 2024-04-17
Diese Bewertung wurde für DiamondClean 9000 HX9911/09 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Schwarz verfasst
Datum der Benutzung 2024-04-17
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
im Vergleich zu einer Handzahnbürste.
im White+ Modus unter Verwendung einer führenden Zahnpasta zur Zahnaufhellung in 3 Tagen.