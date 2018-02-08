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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
2 Stufen
6 individualisierbare Einstellungen
1 Bürstenkopf
Mit HealthyWhite+ können Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen putzen. Steigern Sie Ihre Putzleistung mit 3 Intensitätsstufen sowie 2 Putzprogrammen, die Ihren Bedürfnissen zum Aufhellen und Reinigen entsprechen. Wählen Sie "Clean" für eine hervorragende Plaque-Entfernung in nur 2 Minuten und "White" zum Entfernen von Verfärbungen durch Kaffee oder Tee und zum Aufhellen von Zähnen in nur 2 Wochen.
Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.
Mit optimaler Reinigung durch Ihre HealthyWhite+ wird Ihr Zahnfleisch in 2 Wochen gesünder. Dabei wird bis zu 7 Mal mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands entfernt als mit einer Handzahnbürste, und Sie erhalten Ihr gesündestes Lächeln.
4.2
von 5
222
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
input33
08/02/2018
Österreich
Zufriedenheit
Alles in Allem sind wir damit sehr zufrieden. Reinigungseffekt passt gut. Akkulaufzeit ist perfekt. Und zu diesem Preis 2 Stück - einfach perfekt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite+ HX8923/34 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite+ HX8923/34 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Lorli
30/06/2017
Österreich
Das Produkt entspricht genau meinen Vorstellungen.
Ich hatte vorher ein Konkurrenzprodukt und auf Empfehlung meiner Tochter habe ich ein Philips-Produkt gewählt. Die Entscheidung war richtig
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite+ HX8911/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Gügi
22/06/2016
Österreich
Verifizierter Käufer
Dieses Produkt ist einfach genial
Sehr gute Reinigung der Zähne das Zahnfleisch wird gut durchmassiert. Zähne werden weißer. Sehr leichtes Gerät und liegt gut in der Hand
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite+ HX8911/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite+ HX8911/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm