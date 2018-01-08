Kaum waren elektrische Zahnbürsten am Markt kaufte ich ein solches Produkt einer großen Herstellerfirma die damals meines Wissens Zahnbürsten, jedoch nur mit Rundbürsten zum Verkauf anboten. War jahrelang mit der Leistung dieses Produktes zufrieden. Eines Tages empfahl mir ein Verkäufer in einem Elektrogroßhandel ein neues Produkt der Firma Philips, die Zahnbürste Sonicare mit einer Flachbürste und einem neu patentierten Schwingungssystem. Damals etwas teuerer im Kauf als andere herkömmliche Produkte war mir dies einen Versuch zum Wechsel von meiner bisherigen elektrischen Zahnbürste mit Rundbürste auf die neue Philips Sonicare mit Flachbürste, wert.Kurze Zeit nach dem ersten Gebraucht der neuen Bürste fühlten sich meine Zähne spürbar noch glatter wie zuvor an. Außerdem forderte mich früher der Zahnarzt jedes zweite Jahr zur Zahnpflege auf. Eine Zahnpflege schlägt sich durchschnittlich von € 70-€120 zu Buche. Seit ich die Sonicar benutze und dies wie schon erwähnt seit einigen Jahren, benötigte ich keine Zahnpflege dieser Art und sparte mir daher diese Kosten. Obwohl sehr langlebig, kaufte ich unlängst ein neues Modell.Sehr praktisch ist auch der in der Ladestation befindliche Teil indem man nach belieben die Bürstenköpfe desinfizieren kann.Außerdem kann nach dem Kauf das Produkt bei Philips registriert werden, somit sich die Garantie für das Produkt auf 3 Jahre verlängert.