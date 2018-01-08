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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
2 Stufen
6 individualisierbare Einstellungen
1 Bürstenkopf
Diese Philips Sonicare Zahnbürste entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen für weißere Zähne in nur einer Woche.
DiamondClean Bürstenköpfe, die Premium-Bürstenköpfe von Philips Sonicare, zeichnen sich durch diamantförmige Borsten mit mittlerer Härte für die effiziente und dennoch sanfte Plaque-Entfernung aus. Mit dieser elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste erhalten Sie hervorragende Reinigungsergebnisse und weißere Zähne im Vergleich zu einer Handzahnbürste.
2 Minuten Putzen im Clean-Putzprogramm bietet die ultimative Plaque-Entfernung (bei Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer). Das White-Putzprogramm entfernt oberflächliche Verfärbungen, hellt die Zähne auf und poliert sie. Dadurch reduzieren Sie alltägliche Verfärbungen, z. B. durch Kaffee, Tee, Tabak und Rotwein. Ihre Zähne werden so in nur 2 Wochen um 2 Stufen heller.
4.1
von 5
251
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
Leila
08/01/2018
Österreich
Derzeit von anderen derartigen Produkten nicht zu übertreffen.
Kaum waren elektrische Zahnbürsten am Markt kaufte ich ein solches Produkt einer großen Herstellerfirma die damals meines Wissens Zahnbürsten, jedoch nur mit Rundbürsten zum Verkauf anboten. War jahrelang mit der Leistung dieses Produktes zufrieden. Eines Tages empfahl mir ein Verkäufer in einem Elektrogroßhandel ein neues Produkt der Firma Philips, die Zahnbürste Sonicare mit einer Flachbürste und einem neu patentierten Schwingungssystem. Damals etwas teuerer im Kauf als andere herkömmliche Produkte war mir dies einen Versuch zum Wechsel von meiner bisherigen elektrischen Zahnbürste mit Rundbürste auf die neue Philips Sonicare mit Flachbürste, wert.Kurze Zeit nach dem ersten Gebraucht der neuen Bürste fühlten sich meine Zähne spürbar noch glatter wie zuvor an. Außerdem forderte mich früher der Zahnarzt jedes zweite Jahr zur Zahnpflege auf. Eine Zahnpflege schlägt sich durchschnittlich von € 70-€120 zu Buche. Seit ich die Sonicar benutze und dies wie schon erwähnt seit einigen Jahren, benötigte ich keine Zahnpflege dieser Art und sparte mir daher diese Kosten. Obwohl sehr langlebig, kaufte ich unlängst ein neues Modell.Sehr praktisch ist auch der in der Ladestation befindliche Teil indem man nach belieben die Bürstenköpfe desinfizieren kann.Außerdem kann nach dem Kauf das Produkt bei Philips registriert werden, somit sich die Garantie für das Produkt auf 3 Jahre verlängert.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
boge
12/11/2017
Österreich
sehr gut putzeigenschaften
sehr gut putz eigenschaft, lange kapazität des akus, leich zu reinigen und zu verstauen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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martin11
19/08/2017
Österreich
Verifizierter Käufer
Sehr gut
Die Zähne fühlen sich nach dem Putzen angenehm sauber und glatt an, und dieses Gefühl hält lange vor.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm