Ich bin begeistert! Ich habe relativ enge Zahnzwischenräume und von meinem Zahnarzt 2 verschiedene Größen an Zahnzwischenraumbürsten und für die ganz engen Stellen eine spezielle Zahnseide enpfohlen bekommen - von den Zwischenraumbürsten und deren Handhabung bin ich selbst nicht so überzeugt - und wenn ich ehrlich bin habe ich auch Zahnseide eher selten benutzt und musste mich immer dazu durchringen. Da mir meine Zähne und mein Zahnfleisch jedoch wichtig sind habe ich gedacht ich teste dieses Gerät einmal - mit dem Ergebnis, dass ich es mindestens 2x am Tag nutze (nach dem Zähne putzen und wenn möglich und nötig nach dem Essen). - Das kann ich von Zahnzwischenraumbürsten und Zahnseide nicht wirklich sagen kann. Die Bedienung und Handhabung ist einfach und gefühlt weniger zeitaufwändig. Ich fühle mich danach frisch und muss mich eigentlich nach dem Zähne putzen nicht mehr überwinden mich um die Zwischenräume zu kümmern, sondern mache es gerne. Ich finde es Top, dass man die Spühfunktion (Häufigkeit - 1x, 2x 3x) vorher einstellen kann. Liegt gut in der Habd und auch rein optisch Top! Ich bin begeistert!