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  • Dreifach verbesserte Zahnfleischgesundheit
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Eingestellt

Philips SonicareAirFloss Ultra – Ausgabe

HX8381/01

3.7
| (934) Bewertungen
Dreifach verbesserte Zahnfleischgesundheit
Für Personen, die nicht regelmäßig Zahnseide benutzen, ist der AirFloss Ultra**** die einfachste Art der Reinigung der Zahnzwischenräume. AirFloss Ultra kann mit Mundspülung oder Wasser verwendet werden und ist nachweislich genauso wirksam wie Zahnseide für die Gesundheit Ihres Zahnfleisches.**
Alle Vorteile anzeigen

Wirksamkeit für Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen

Dreifach verbesserte Zahnfleischgesundheit

  • 1 Düse

Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung***

Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung***

AirFloss Ultra entfernt bis zu 99,9 % Plaque an behandelten Stellen.***

Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen

Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen

Die klinisch erwiesene Kombination aus Luft- und Mikrotröpfchen reinigt sanft und effektiv die Zahnzwischenräume und den Zahnfleischrand.

Eine einfache Möglichkeit für eine verbesserte Reinigung zwischen den Zähnen

Eine einfache Möglichkeit für eine verbesserte Reinigung zwischen den Zähnen

Die Reinigung der Zahnzwischenräume ist sehr wichtig für die gesamte Mundgesundheit. AirFloss macht es Ihnen leicht, die Zahnzwischenräume gründlich zu reinigen und gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit werden zu lassen. Nach drei Monaten Verwendung des AirFloss verwenden 96 % der Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen, den AirFloss weiterhin vier Mal pro Woche oder häufiger.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

934

Bewertungen

25/02/2020

Österreich

Österreich

Für mich perfekt

Ich komm mit Zahnseide nicht zurecht und habe deshalb die Airfloss Ultra gekauft. Seither fehlt mir etwas, wenn ich meine Zähne putze und danach nicht mit der Airfloss spülen kann, weshalb ich mir eine zweite für den Zweitwohnsitz gekauft hab (leider wird sie ohne Etui geliefert). Mit Mundspülung gefüllt bewirkt sie ein wunderbar frisches und sauberes Gefühl im Mund, das lange anhält. Die Zahnzwischenräume reinigt sie genauso gut wie Zahnseide, aber sanfter. Eine Füllung reicht für die Reinigung aller Zahnzwischenräume sowohl von der Vorder- als auch Rückseite. Die Klappe vom Flüssigkeitsbehälter dürfte gut halten und kann wieder befestigt werden, wenn man sie runtergenommen hat. Die Haltbarkeit des Gerätes dürfte auch in Ordnung sein, falls es, wie andere beschrieben, kaputt gehen sollte, werde ich meine Bewertung anpassen.

Vorteile

Frischegefühl, einfache Bedienung, Verwendung mit Luft, Wasser oder Mundspülung

Nachteile

Derzeit keine bekannt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss Ultra HX8431/01 AirFloss Ultra – Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss Ultra HX8431/01 AirFloss Ultra – Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst

07/01/2019

Österreich

Österreich

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften

Zuerst möchte ich erwähnen das ich dieses Produkt (Philips Sonicare AirFloss Ultra HX8432/01) kostenlos im Rahmen eines Produkttestes erhalten habe. Ich bin kein großer Fan von AirFloss da ich Sie davor nie verwendet habe aber die einfache Funktion und schnelle Reinigung zwingen das Sie dieses Produkt jeden Tag verwenden. Das Gemisch aus Luft und Mundwasser Reinigen die Zahnzwischenräume sehr gut. Die Akkulaufzeit ist sehr zufriedenstellend. Einmal Voll aufgeladen hat 2 Wochen gehalten und ich habe es bis zu 2-mal im Tag verwendet. Nach der Verwendung von AirFloss habe ich auch mit der Zahnseide gereinigt um zu sehen ob die Zahnseide noch was rausholen würde aber da war so gut wie nichts mehr. Wenn Sie schnell und schmerzlos die Zahnzwischenräume reinigen wollen dann empfehle ich ihnen Philips Sonicare AirFloss Ultra HX8432/01 kommt sogar mit 2 Düsen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HX8432/01 AirFloss Ultra – Zahnzwischenraumreiniger verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HX8432/01 AirFloss Ultra – Zahnzwischenraumreiniger verfasst

16/12/2018

Österreich

Österreich

Hygiene leicht gemacht!

Ich habe dieses Produkt im Rahmen eines Produkttests von Philips zur Verfügung gestellt bekommen. Der Philips Sonicare ist einfach in der Handhabung und gründlich in der Reinigung. Er liegt super in der Hand und kann so leicht an die gewünschte Stelle geführt werden. Das Gefühl während der Reinigung ist angenehm und er ist nicht sonderlich laut. Man kann ihn in drei verschiedenen Stufen verwenden und somit in seiner Intensität steigern. Die Ladestation wirkt qualitativ gut und passt optisch in jedes Badezimmer. Es sind 2 Aufsätze dabei die sich bequem bei der Lade schale unterbringen lassen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HX8432/01 AirFloss Ultra – Zahnzwischenraumreiniger verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HX8432/01 AirFloss Ultra – Zahnzwischenraumreiniger verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Bei Verwendung in Kombination mit einer Handzahnbürste und einer antimikrobiellen Mundspülung bei Patienten mit leichten bis mittelschweren Zahnfleischentzündungen. AirFloss wurde entwickelt, um Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen, bei der täglichen Reinigung der Zahnzwischenräume zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/airfloss/faq.

  2. Der AirFloss Ultra und Pro sind dasselbe Produkt und unterscheiden sich nur im Namen, abhängig vom Land oder Markt.

  3. je nach verwendeter Sprühstoß-Einstellung