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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX8341/01
1 Düse
AirFloss Ultra entfernt bis zu 99,9 % Plaque an behandelten Stellen.***
Die klinisch erwiesene Kombination aus Luft- und Mikrotröpfchen reinigt sanft und effektiv die Zahnzwischenräume und den Zahnfleischrand.
Die Reinigung der Zahnzwischenräume ist sehr wichtig für die gesamte Mundgesundheit. AirFloss macht es Ihnen leicht, die Zahnzwischenräume gründlich zu reinigen und gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit werden zu lassen. Nach drei Monaten Verwendung des AirFloss verwenden 96 % der Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen, den AirFloss weiterhin vier Mal pro Woche oder häufiger.
3.7
von 5
934
Bewertungen
Andom
25/02/2020
Österreich
Für mich perfekt
Ich komm mit Zahnseide nicht zurecht und habe deshalb die Airfloss Ultra gekauft. Seither fehlt mir etwas, wenn ich meine Zähne putze und danach nicht mit der Airfloss spülen kann, weshalb ich mir eine zweite für den Zweitwohnsitz gekauft hab (leider wird sie ohne Etui geliefert). Mit Mundspülung gefüllt bewirkt sie ein wunderbar frisches und sauberes Gefühl im Mund, das lange anhält. Die Zahnzwischenräume reinigt sie genauso gut wie Zahnseide, aber sanfter. Eine Füllung reicht für die Reinigung aller Zahnzwischenräume sowohl von der Vorder- als auch Rückseite. Die Klappe vom Flüssigkeitsbehälter dürfte gut halten und kann wieder befestigt werden, wenn man sie runtergenommen hat. Die Haltbarkeit des Gerätes dürfte auch in Ordnung sein, falls es, wie andere beschrieben, kaputt gehen sollte, werde ich meine Bewertung anpassen.
Vorteile
Frischegefühl, einfache Bedienung, Verwendung mit Luft, Wasser oder Mundspülung
Nachteile
Derzeit keine bekannt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss Ultra HX8431/01 AirFloss Ultra – Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss Ultra HX8431/01 AirFloss Ultra – Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst
Shub
07/01/2019
Österreich
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften
Zuerst möchte ich erwähnen das ich dieses Produkt (Philips Sonicare AirFloss Ultra HX8432/01) kostenlos im Rahmen eines Produkttestes erhalten habe. Ich bin kein großer Fan von AirFloss da ich Sie davor nie verwendet habe aber die einfache Funktion und schnelle Reinigung zwingen das Sie dieses Produkt jeden Tag verwenden. Das Gemisch aus Luft und Mundwasser Reinigen die Zahnzwischenräume sehr gut. Die Akkulaufzeit ist sehr zufriedenstellend. Einmal Voll aufgeladen hat 2 Wochen gehalten und ich habe es bis zu 2-mal im Tag verwendet. Nach der Verwendung von AirFloss habe ich auch mit der Zahnseide gereinigt um zu sehen ob die Zahnseide noch was rausholen würde aber da war so gut wie nichts mehr. Wenn Sie schnell und schmerzlos die Zahnzwischenräume reinigen wollen dann empfehle ich ihnen Philips Sonicare AirFloss Ultra HX8432/01 kommt sogar mit 2 Düsen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HX8432/01 AirFloss Ultra – Zahnzwischenraumreiniger verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HX8432/01 AirFloss Ultra – Zahnzwischenraumreiniger verfasst
Vanessa1
16/12/2018
Österreich
Teil der Aktion
Hygiene leicht gemacht!
Ich habe dieses Produkt im Rahmen eines Produkttests von Philips zur Verfügung gestellt bekommen. Der Philips Sonicare ist einfach in der Handhabung und gründlich in der Reinigung. Er liegt super in der Hand und kann so leicht an die gewünschte Stelle geführt werden. Das Gefühl während der Reinigung ist angenehm und er ist nicht sonderlich laut. Man kann ihn in drei verschiedenen Stufen verwenden und somit in seiner Intensität steigern. Die Ladestation wirkt qualitativ gut und passt optisch in jedes Badezimmer. Es sind 2 Aufsätze dabei die sich bequem bei der Lade schale unterbringen lassen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HX8432/01 AirFloss Ultra – Zahnzwischenraumreiniger verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HX8432/01 AirFloss Ultra – Zahnzwischenraumreiniger verfasst
Bei Verwendung in Kombination mit einer Handzahnbürste und einer antimikrobiellen Mundspülung bei Patienten mit leichten bis mittelschweren Zahnfleischentzündungen. AirFloss wurde entwickelt, um Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen, bei der täglichen Reinigung der Zahnzwischenräume zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/airfloss/faq.
Der AirFloss Ultra und Pro sind dasselbe Produkt und unterscheiden sich nur im Namen, abhängig vom Land oder Markt.
je nach verwendeter Sprühstoß-Einstellung