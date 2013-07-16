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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX8141
Wiederaufladbar
Der leicht befüllbare Behälter verwendet nur eine kleine Menge Wasser, sodass Spritzer vermieden werden. Füllen Sie den Behälter mit Mundwasser, um Ihre Mundgesundheit noch effektiver zu erhalten.
Sie benötigen nur ein Ladegerät, um Ihre Sonicare Produkte aufzuladen.
Schieben Sie die Führungsspitze einfach am Zahnfleisch entlang, bis Sie das Gefühl haben, dass sie richtig zwischen den Zähnen sitzt. Unterstützt das einfache Putzen, selbst an den schwer erreichbaren Backenzähnen.
3.6
von 5
55
Bewertungen
Marti72
16/07/2013
Österreich
Das Beste fuer die Zaehne
Die Funktionenen sind ausreichend. Durch die beiden Buerstengroessen ist auch eine Abwechslung gegeben. Das Aufladen ist schnell erledigt und haelt länger als 2 Wochen an bei 2mal taeglich putzen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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0bernhardt1
07/03/2015
Deutschland
Dieses Produkt ist jeden Euro wert !
Ich hab` mir die AirFloss auf Anraten meiner Zahnärztin zugelegt & ab dem ersten Tag Spaß damit gehabt - mittlerweile konnte ich auch schon meine liebe Frau ( sie hat`s mir zum Geburtstag geschenkt ) davon überzeugen !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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FrankDD
20/08/2012
Deutschland
Endlich putzt man auch die Zahnzwischenräume!
Das Produkt ist super zum Reinigen der Zahnzwischenräume. Bei meinem letzten Kontrollbesuch wollte der Zahnarzt mir Zahnseide verkaufen. Da ich diese bereits zuhause hatte, allerdings (aus Bequemlichkeit und teilweise auch Schmerzen im Zahnfleisch) nicht benutzte, viel meine Wahl auf den Airfloss. Und ich muss sagen: ich bin restlos begeistert! Ebenso meine Freundin, welche das Gerät mittlerweile ebenfalls begeistert mitbenutzt. So blöd es klingt, aber damit macht es echt Spaß, Abends nach dem Zähneputzen noch die Zahnzwischenräume zu reinigen. Es fühlt sich hinterher super an und die Ergebnisse sind spitze. Ich würde sogar freiwillig zum Zahnarzt gehen damit er sich die Ergebnisse anschaut, nur fehlt mir bisher die Zeit dazu. Ich bin allerdings sehr optimistisch das es super ausfällt! Kurzum: Ich (bzw. mittlerweile wir) sind begeistert, dieses Produkt von Philips gekauft zu haben und empfehlen es uneingeschränkt weiter. Zu den Pros und Cons siehe unten.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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