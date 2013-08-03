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Eingestellt
HX8111/02
Philips AirFloss – Die einfache Art der Zahnzwischenraumreinigung
Wenn Sie nicht regelmäßig Zahnseide zur Zahnreinigung verwenden, erreichen Sie nicht die Bakterien, die sich in den Zahnzwischenräumen ansammeln. Mit dem Philips Sonicare AirFloss können Sie Ihre Zähne täglich gründlich reinigen, ohne mühevolle Reinigung mit Zahnseide.
Wiederaufladbar
mit 1 Düse
Die Microburst-Technologie sorgt für einen schnellen Sprühstoß aus Luft und feinen Wassertropfen zur gründlichen Reinigung von Zahnzwischenräumen, die von einer Zahnbürste nicht erreicht werden können.
Einfache Anwendung per Tastendruck für die einfache Reinigung in 60 Sekunden.
Schlanke, angewinkelte Düse für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Stellen
3.7
von 5
774
Bewertungen
fuby
03/08/2013
Österreich
Einzigartiges Produkt
Mit dem AifFloss kann man innerhalb kürzerster Zeit die Zahnzwischenräume auf hygienische Art und Weise reinigen. Kein Vergleich zu Zahnseide! Das Gerät wurde mir von meinem Zahnarzt empfohlen und auch einige Zeit zur Probe überlassen. Ich war überzeugt davon und habe es mir umgehend gekauft.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8111/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Mansch
29/07/2013
Österreich
Dieses Produkt reinigt grossartig die Zahnzwischenräume
Dieses Produkt lässt die altgediente Zahnseide vergesse und ist zu dem angenehm im Gebrauch, weil es keine Verletzungen am Zahnfleisch hervorruft. Ausserdem wird Wasser mit verstärktem Druck durch die Zahnzwischenräume am Zahnfleischrand gepresst. So hat das Wasser keine Chance, Speisereste zwischen Zahnfleisch und Zahnwurzel zu spühlen, wodurch früher Entzündungen entstanden sind, die sehr schmerzhaft waren. Mit dem Airfloss besteht da keine Gefahr. Zuerst die Reinigung mit dem Airfloss und dann die Zähne gründlich putzen, am besten mit einer Elektrozahnbürste und einer eher nicht mit Fluor angereicherten Zahnpaste. Dies jeden Tag zumindest 2x gemacht entzieht dem Zahnarzt fast einen ganzen Kunden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss verfasst
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maus99
29/07/2013
Österreich
Super saubereres Gefühl
Ich kann nur sagen das ich super zufrieden bin. Bei der ersten Anwendung hatte ich eine kleine Bedienungsschwäche. Zu empfehlen ist ein geschlossener Mund, sonst muss man alle Spiegel putzen! Aber das bekommt man sehr schnell raus. Kinderleicht zu bedienen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Im Vergleich zu einer Handzahnbürste