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  • Klassische Leistung bei klassischer Reinigung.
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Eingestellt

Philips Sonicare e-SeriesMini-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

HX7011/10

4.6
| (14) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.
Klassische Leistung bei klassischer Reinigung.
Die Philips Sonicare E-Series wird für diejenigen empfohlen, die bei der täglichen Zahnreinigung besonders auf eine effektive Plaqueentfernung Wert legen.
Alle Vorteile anzeigen

Ein neuer Anfang für eine bessere Mundgesundheit

Klassische Leistung bei klassischer Reinigung.

  • 1er-Pack

  • Kompaktes Design

  • Aufschraubbar

Unser klassischer Bürstenkopf

Unser klassischer Bürstenkopf

Das konturangepasste Profil dieses Philips Sonicare Bürstenkopfs passt sich der natürlichen Form Ihrer Zähne an für eine gründliche Reinigung.

Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

Aufschraubbares Bürstenkopfsystem für Essence, Elite, Xtreme, Advance

Aufschraubbares Bürstenkopfsystem für Essence, Elite, Xtreme, Advance

Die Philips Sonicare E-Serie Bürstenköpfe lassen sich für einen sicheren Halt sowie eine einfache Wartung und Reinigung einfach auf das Handstück aufschrauben.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

14

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

05/01/2011

United Kingdom

United Kingdom

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für e-Series HX7011/10 Compact sonic toothbrush heads verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für e-Series HX7011/10 Compact sonic toothbrush heads verfasst

05/09/2015

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Poetst uitstekend

Poets uitstekend zonder herrie. Veel knopjes en functies. Beetje gedateerd.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für e-Series HX7012/05 Compacte sonische opzetborstels verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für e-Series HX7012/05 Compacte sonische opzetborstels verfasst

01/01/2015

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Hele fijne, echt goede opzetborsel. Wel prijzig.

[Employee of philipsglobal] Heel makkelijk in gebruik, met echt goed resultaat. Merkbaar beter als ander merk tandenborstel die ik eerst gebruikte. Ben op advies van de tandarts naar de Sonicare overgestapt. Met deze borstels. Ik vind de opzetborstels wel erg prijzig.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für e-Series HX7012/07 Compacte sonische opzetborstels verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für e-Series HX7012/07 Compacte sonische opzetborstels verfasst

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