Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
1er-Pack
Kompaktes Design
Aufschraubbar
Das konturangepasste Profil dieses Philips Sonicare Bürstenkopfs passt sich der natürlichen Form Ihrer Zähne an für eine gründliche Reinigung.
Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.
Die Philips Sonicare E-Serie Bürstenköpfe lassen sich für einen sicheren Halt sowie eine einfache Wartung und Reinigung einfach auf das Handstück aufschrauben.
4.6
von 5
14
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
05/01/2011
United Kingdom
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für e-Series HX7011/10 Compact sonic toothbrush heads verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für e-Series HX7011/10 Compact sonic toothbrush heads verfasst
Piet1943
05/09/2015
Nederland
Verifizierter Käufer
Poetst uitstekend
Poets uitstekend zonder herrie. Veel knopjes en functies. Beetje gedateerd.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für e-Series HX7012/05 Compacte sonische opzetborstels verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für e-Series HX7012/05 Compacte sonische opzetborstels verfasst
Sydney2
01/01/2015
Nederland
Verifizierter Käufer
Hele fijne, echt goede opzetborsel. Wel prijzig.
[Employee of philipsglobal] Heel makkelijk in gebruik, met echt goed resultaat. Merkbaar beter als ander merk tandenborstel die ik eerst gebruikte. Ben op advies van de tandarts naar de Sonicare overgestapt. Met deze borstels. Ik vind de opzetborstels wel erg prijzig.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für e-Series HX7012/07 Compacte sonische opzetborstels verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für e-Series HX7012/07 Compacte sonische opzetborstels verfasst