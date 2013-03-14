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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
Doppelpack
Standardgröße
Aufschraubbar
Das konturangepasste Profil dieses Philips Sonicare Bürstenkopfs passt sich der natürlichen Form Ihrer Zähne an für eine gründliche Reinigung.
Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.
Die Philips Sonicare E-Serie Bürstenköpfe lassen sich für einen sicheren Halt sowie eine einfache Wartung und Reinigung einfach auf das Handstück aufschrauben.
4.3
von 5
58
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Putzerjack
14/03/2013
Deutschland
...wie gewohnt, die Qualität ist gleichbleibend bestens!
Die Zahnbürste SONICARE benutze ich seit fast 4 Jahren, täglich. Ich bin mit dem Zustand meiner Zähne sehr zufrieden, genauso auch mein Zahnarzt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für e-Series HX7002/05 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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suemalbert
15/10/2011
Deutschland
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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03/05/2011
Deutschland
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für e-Series HX7003/33 Standard sonic toothbrush heads verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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