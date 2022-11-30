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  • Reinigung der Zahnzwischenräume mit der Quad Stream-Technologie
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Eingestellt

Philips Sonicare kabelloser Power Flosser 3000Wasser-Flosser - weiß

HX3806/31

4
| (185) Bewertungen
Reinigung der Zahnzwischenräume mit der Quad Stream-Technologie
Mühelose gründliche Reinigung der Zahnzwischenräume, um die Gesundheit des Zahnfleisches zu verbessern. Die einzigartige QuadStream Spitze reinigt mehr Flächen mit weniger Aufwand für eine effizientere Reinigung der Zahnzwischenräume, damit Sie es einfach richtig machen.
Alle Vorteile anzeigen

Entfernt bis zu 99,9 % an Plaque* an behandelten Stellen

Reinigung der Zahnzwischenräume mit der Quad Stream-Technologie

  • Entfernt bis zu 99,9 % an Plaque

  • Vollständige Reinigung in 60 Sekunden

  • 2 Modi für die Reinigung, 3 Intensitätsstufen

  • Schnelles, universelles Aufladen mit USB-C-Kabel

Quad-Stream-Technologie für eine schnelle, effektive Reinigung der Zahnzwischenräume

Quad-Stream-Technologie für eine schnelle, effektive Reinigung der Zahnzwischenräume

Die einzigartige X-förmige Quad Stream-Spitze trennt den Fluss in 4 Wasserstrahlen, sodass mehrere Bereiche zwischen den Zähnen und entlang der Zahnfleischlinie erfasst werden. Erhalten Sie eine schnellere, tiefere Reinigung, ohne Zahnseide nutzen zu müssen.

Die Pulse Wave-Technologie führt Sie von Zahn zu Zahn

Die Pulse Wave-Technologie führt Sie von Zahn zu Zahn

Das Wasser pulsiert sanft und führt Sie im Deep Clean-Modus von Zahn zu Zahn – damit Sie jedes Mal richtig putzen.

2 Modi für die Reinigung der Zahnzwischenräume, 3 Intensitätsstufen

2 Modi für die Reinigung der Zahnzwischenräume, 3 Intensitätsstufen

Wählen Sie die Reinigung, die zu Ihrem Lächeln passt. Der Clean-Modus sorgt für einen kontinuierlichen Fluss für eine effiziente, tägliche Reinigung. Der Deep Clean-Modus sorgt für eine gründlichere Reinigung. Die anpassbare Intensitätsstufe passt sich für mehr Komfort an.

Technische Daten

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4.0

von 5

185

Bewertungen

30/11/2022

Österreich

Österreich

Super Munddusche

Habe diese optisch ansprechende Munddusche in unserem Mediamarkt entdeckt und wurde nicht enttäuscht! Sie ist die ideale Ergänzung zu meiner Philips Sonicare Zahnbürste. Ich kann diese Top Munddusche nur weiterempfehlen!!!

Vorteile

Handlich, Hochwertig und reinigt perfekt! Ein MUST HAVE für perfekte Mundhygiene!!

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß verfasst

29/11/2022

Deutschland

Deutschland

Cordless Power

Eine sehr gute Mundduse,top Produkt,Reinigung sehr gut.

Vorteile

Großer Wasserbehälter

Nachteile

Keine

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Diese Bewertung wurde für kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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29/04/2022

Deutschland

Deutschland

Tolles Mundgefühl

Ich habe den Power Flosser von Philips nun einige Zeit im Rahmen eines Produkttests testen dürfen und bin sehr zufrieden mit der Leistung. Die Munddusche ist handlich, leicht zu befüllen und auch die beiden mitgelieferten Düsen lassen sich leicht anbringen. Sie ist dank der kabellosen Bedienung individuell einsetzbar, sogar unter der Dusche - was ich sehr praktisch finde. Da meine Zahnzwischenräume sehr eng sind, kam ich nie besonders gut mit Zahnseide zurecht. Durch den Power Flosser habe ich nun ein gutes und sauberes Mundgefühl, da er wirklich überall reinigt. Der Clean-Modus hat einen kontinuierlichen Wasserstrahl, mit dem Deep Clean Modus erhält man einen pulsierenden Wasserstrahl. Da die Stärke des Wasserstrahls auf 3 verschiedene Stufen eingestellt werden kann, komme selbst ich als sensibler Mensch gut zurecht. Die Wassermenge reicht völlig aus für die Anwendung und auch die Lautstärke des Gerätes ist in Ordnung.

Vorteile

Hygienisch, tolles Design, einfache Bedienung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/33 Wasser-Flosser - schwarz verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/33 Wasser-Flosser - schwarz verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. In einer In-vitro-Studie. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.