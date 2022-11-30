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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX3806/31
Entfernt bis zu 99,9 % an Plaque
Vollständige Reinigung in 60 Sekunden
2 Modi für die Reinigung, 3 Intensitätsstufen
Schnelles, universelles Aufladen mit USB-C-Kabel
Die einzigartige X-förmige Quad Stream-Spitze trennt den Fluss in 4 Wasserstrahlen, sodass mehrere Bereiche zwischen den Zähnen und entlang der Zahnfleischlinie erfasst werden. Erhalten Sie eine schnellere, tiefere Reinigung, ohne Zahnseide nutzen zu müssen.
Das Wasser pulsiert sanft und führt Sie im Deep Clean-Modus von Zahn zu Zahn – damit Sie jedes Mal richtig putzen.
Wählen Sie die Reinigung, die zu Ihrem Lächeln passt. Der Clean-Modus sorgt für einen kontinuierlichen Fluss für eine effiziente, tägliche Reinigung. Der Deep Clean-Modus sorgt für eine gründlichere Reinigung. Die anpassbare Intensitätsstufe passt sich für mehr Komfort an.
4.0
von 5
185
Bewertungen
Chaleesi
30/11/2022
Österreich
Super Munddusche
Habe diese optisch ansprechende Munddusche in unserem Mediamarkt entdeckt und wurde nicht enttäuscht! Sie ist die ideale Ergänzung zu meiner Philips Sonicare Zahnbürste. Ich kann diese Top Munddusche nur weiterempfehlen!!!
Vorteile
Handlich, Hochwertig und reinigt perfekt! Ein MUST HAVE für perfekte Mundhygiene!!
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß verfasst
Heinza
29/11/2022
Deutschland
Cordless Power
Eine sehr gute Mundduse,top Produkt,Reinigung sehr gut.
Vorteile
Großer Wasserbehälter
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß verfasst
beeostlee
29/04/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Tolles Mundgefühl
Ich habe den Power Flosser von Philips nun einige Zeit im Rahmen eines Produkttests testen dürfen und bin sehr zufrieden mit der Leistung. Die Munddusche ist handlich, leicht zu befüllen und auch die beiden mitgelieferten Düsen lassen sich leicht anbringen. Sie ist dank der kabellosen Bedienung individuell einsetzbar, sogar unter der Dusche - was ich sehr praktisch finde. Da meine Zahnzwischenräume sehr eng sind, kam ich nie besonders gut mit Zahnseide zurecht. Durch den Power Flosser habe ich nun ein gutes und sauberes Mundgefühl, da er wirklich überall reinigt. Der Clean-Modus hat einen kontinuierlichen Wasserstrahl, mit dem Deep Clean Modus erhält man einen pulsierenden Wasserstrahl. Da die Stärke des Wasserstrahls auf 3 verschiedene Stufen eingestellt werden kann, komme selbst ich als sensibler Mensch gut zurecht. Die Wassermenge reicht völlig aus für die Anwendung und auch die Lautstärke des Gerätes ist in Ordnung.
Vorteile
Hygienisch, tolles Design, einfache Bedienung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/33 Wasser-Flosser - schwarz verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/33 Wasser-Flosser - schwarz verfasst
In einer In-vitro-Studie. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.