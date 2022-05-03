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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
HX3641/11
HX364W2
Sonicare Schalltechnologie
4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer
Schlankes, ergonomisches Design
14 Tage Akkulaufzeit
Kraftvolle Borstenvibrationen lassen Mikrobläschen tief in Ihre Zahnzwischenräume eindringen und verteilen sie entlang des Zahnfleisches für ein erfrischendes Erlebnis. Das Putzen von 2 Minuten mit dieser Zahnbürste gleicht dem Zähneputzen von zwei Monaten mit einer Handzahnbürste.** 31.000 Putzbewegungen pro Minute reinigen Ihre Zähne sanft, lösen und entfernen den Plaque für ein außergewöhnliches, tägliches Reinigungserlebnis.
Die elektrische Sonicare Zahnbürste mit fortschrittlicher Sonicare Technologie entfernt nachweislich bis zu dreimal mehr Plaque* von Ihren Zähnen und entlang des Zahnfleisches (im Vergleich zu einer Handzahnbürste) und schützt gleichzeitig das Zahnfleisch.
Die Sonicare Zahnbürste sorgt für eine gründliche Reinigung, ohne Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch zu verletzen. Sanfte und dennoch kraftvolle Schallvibrationen sorgen für eine außergewöhnlich saubere und gleichzeitig schonende Reinigung Ihrer Zähne und Ihres Zahnfleisches.
4.4
von 5
365
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
OK2345
03/05/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
Perfektes Produkt
Gutes Handling, liegt gut in der Hand und hinterlässt ein perfektes Reinheitsgefühl.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2100 Series HX3651/13 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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432Hz
24/01/2022
Österreich
Weiterentwicklung bemerkbar...
Ich habe mich für diese Zahnbürste entschieden da ich auch vorher eine Sonicare hatte, die hat inzwischen ausgedient ( Gummi bei Druckknopf eingerissen daher Sicherheit geht vor und neue gekauft). Die neu Sonicare ist meiner Meinung nach die beste Zahnbürste. Das mitgelieferte USB-Ladeteil kommt dem Zeitgeist entsprechend gut an.
Vorteile
USB-Ladeteil, Laufzeit, Design
Nachteile
Keine
Diese Bewertung wurde für 2100 Series HX3651/13 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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liours
19/05/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Tolles Gefühl!
Ich bin durchaus positiv überrascht. Der schlanke Schaft liegt gut in der Hand. Die Bürste ist sehr leise, was ich gerade am Morgen sehr schätze. Der Akku hält sehr gut (2x/Tag ca. 10 Tage). Die Bürste nutzt sich nicht schnell ab. Das glatte Gefühl an den Zähnen ist überraschend deutlich zu spüren. Derzeit möchte ich sie nicht mehr missen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2100 Series HX3651/13 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
im Vergleich zur Handzahnbürste für gesündere Zähne und gesünderes Zahnfleisch
Individuelle Ergebnisse können variieren
Daten sind abrufbar
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm