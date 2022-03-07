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- Sonicare For Kids Handstück
- Sonicare for Kids kompakter Bürstenkopf
- USB-C-Ladegerät
- Haustieraufkleber
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HX3601/01
Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden
Etablieren Sie mit Sonicare for Kids eine gesunde Zahnputzroutine. Die Zahnbürste ist sicher und sanft zu wachsenden Zähnen und Zahnfleisch und hilft bei der Vermeidung von Karies. Diese Special Edition im Tier-Design umfasst lustige Aufkleber, mit denen Kinder ihre Zahnbürste verzieren können.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Elektrische Zahnbürste
Gesamtzeit
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Sanfte pulsierende Bewegungen reichen bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleisches. So werden die Zähne Ihrer Kinder gründlich gereinigt, während sie das Zähneputzen lernen.
Die Bürstenköpfe wurden speziell für Kinder entwickelt, damit ihre Zähne gründlich gereinigt werden, während sie das Zähneputzen lernen. Ein Mini-Bürstenkopf ist enthalten. Bürstenköpfe in Standardgröße sind separat erhältlich.
Die Haustier-Edition enthält wiederverwendbare Aufkleber mit denen Kinder ihre Zahnbürste jederzeit in ein neues Tier verwandeln können. So macht das Zähneputzen Spaß!
Unterstützen Sie Ihre Kinder, gesunde Gewohnheiten aufzubauen. Mit dem 2-Minuten-Timer putzen sie 2 Minuten lang und der KidPacer stellt sicher, dass sie alle 30 Sekunden zu einer neuen Mundpartie wechseln.
Die Zähne von Kindern brauchen zusätzlichen Schutz. Wählen Sie zwischen den Einstellungen Sanft und Extra Sanft, mit einem gummierten Bürstenkopf für eine komfortable Reinigung.
Gesunde Gewohnheiten aufbauen, die ein Leben lang halten. Unsere kostenlose Sonicare for Kids-App unterstützt Kinder dabei, zweimal am Tag 2 Minuten lang Zähne zu putzen – wie vom Zahnarzt empfohlen – und dabei Spaß zu haben!
Leistung
Technische Daten
Design und Materialausführung
Service
Benutzerfreundlichkeit
Artikel enthalten
Reinigungsleistung
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