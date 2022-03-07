Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden

Etablieren Sie mit Sonicare for Kids eine gesunde Zahnputzroutine. Die Zahnbürste ist sicher und sanft zu wachsenden Zähnen und Zahnfleisch und hilft bei der Vermeidung von Karies. Diese Special Edition im Tier-Design umfasst lustige Aufkleber, mit denen Kinder ihre Zahnbürste verzieren können.